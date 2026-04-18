رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا؛
قیمتگذاری کالاها در شرایط جنگ متفاوت است/ واردات مواد پتروشیمی برای تامین مواد اولیه
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حتما باید تدبیری در بحث واردات و تامین مجدد مواد اولیه صنایع بستهبندی از مبادی خاص انجام میدهیم تا جلوی کمبود را بگیریم، گفت: قیمتگذاری جدید کالاها در شرایط جنگ متفاوت از شرایط عادی است.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا و در مورد تامین کالاهای اساسی، گفت: روال تامین کالا برای فروردین ماه مطابق گزارش قبلی روال معمولی بازار است و کالاهایی که نیاز جامعه بوده تا اردیبهشت ماه تامین شده است. بنابراین، هر جا احساس کمبود شده و گزارش آن اعلام شود، تامین کالا از مبادی مختلف در دست انجام است و مشکلی در تامین کالا نداریم.
تغییر قیمت کالاها طبق نرخهای مشخصشده است
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «قیمت کالاها طی یک ماهه امسال نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟» گفت: طبق تورم اعلامی در بودجه ۱۴۰۵، تغییراتی در قیمت برخی کالاها داریم.
رستگار افزود: افزایش دستمزد کارمندان و کارگران از یک طرف و تورم ازسوی دیگر، موجب شده که بحث تغییر قیمتها روند عادی همه ساله بوده است. امسال با توجه به شرایط جنگی در کشور، کمبودی در هیچ کالایی نداشتیم و در دست پیگیری است که قیمت کالاها طبق نرخهای مشخصشده انجام شود.
قیمتگذاری کالاها در شرایط جنگ متفاوت از شرایط عادی است
رئیس اتاق اصناف تهران در مورد تغییر قیمت کالاهای وابسته به صنایع پتروشیمی و فولادی نیز گفت: ازآنجا که تولید برخی کالاها متاثر از منابع پتروشیمی و فولادی است، دولت و بخش خصوصی تلاش میکنند که قیمت این کالاها متعادل باشد.
به گفته رستگار، ما هنوز در حال جنگیم. در شرایط جنگی وضعیت بازار، تنظیم بازار، تامین کالا و قیمتگذاری آن، متفاوت است؛ بنابراین در حال پیگیری و رایزنی هستیم که تمام بخشهایی که با اقتصاد مردمی کار دارند اگر با کمبودی روبهرو هستند، آن کمبود از طریق واردات از مبادیای که مشخص میشود، تامین شود.
جلوگیری از کمبود مواد اولیه صنایع بستهبندی
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا واحدهای بستهبندی بعد از جنگ با کمبود مواد اولیه روبهرو شدهاند یا خیر؟» گفت: واحدهای بستهبندی در حال حاضر با توجه به ذخایری که از گذشته دارند مشکلی برای تولید ندارند؛ ولی در آینده باید حتما تدبیر شود که موادی که لازم دارند، تامین شود. ما این موارد را با مسئولان صحبت کردیم و هماهنگی آن را انجام دادیم که پیش از ایجاد کمبود، آن را تامین کنیم.
رستگار افزود: بنابراین، مواد اولیه بستهبندی از طریق واردات یا از بحث ذخایر تامین خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
واردات مواد پتروشیمی برای تامین مواد اولیه صنایع بستهبندی
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حتما باید تدبیری در بحث واردات و تامین مجدد مواد اولیه صنایع بستهبندی از مبادی خاص انجام بدهیم، افزود: این موارد در دست انجام و اقدام است و مطمئن باشید با پیگیری و جلساتی که با بخشهای مختلف داریم، تلاش میکنیم که جلوی کمبود را بگیریم.
رستگار افزود: بسیاری از کشورها منابع پتروشیمی ندارند و آن را از طریق واردات، تامین میکنند؛ این در حالی است که منابع پتروشیمی ما واقعا بینظیر بوده است. قطعا برنامهریزی شده و پیگیری هم میشود تا مواد اولیه صنایع بستهبندی با هماهنگی بین دستگاههای مختلف و بخش خصوصی مرتفع شود.