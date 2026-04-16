کاهش ۱۸ درصدی مصرف برق کشور
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از کاهش چشمگیر ۱۸ درصدی مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اعلام اینکه میزان تقاضای مصرف برق در روزهای اخیر به ۴۱ هزار و ۶۸۹ مگاوات رسیده است، گفت: به غیر از استانهای گیلان ومازندران که بهترتیب با ۵ درصد و ۱.۵ درصد رشد مصرف روبهرو بودهاند، در سایر استانها کاهش مصرف ثبت شده است و بیشترین کاهش مصرف نیز مربوط به استان هرمزگان با ۳۴ درصد افت مصرف است.
معاون وزیر نیرو دلایل این کاهش را مجموعهای از عوامل عنوان کرد و گفت: علاوه بر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم که موجب تعطیلی بخشی از کسبوکارها و صنایع شد، کاهش دما نسبت به سال قبل و همچنین کاهش مصارف مرتبط با اینترنت و رمزارزهای غیرمجاز و همکاری مردم در مصرف بهینه برق نیز در این روند مؤثر بوده است.
رجبی مشهدی تاکید کرد : نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط خاص به سر می برد و همچنان مردم باید مصرف بهینه برق را ادامه دهند.
وی همچنین به آخرین وضعیت آمادگی نیروگاهها اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر۵۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آماده به کار است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: در دوران جنگ، بیش از ۱۴ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دورهای نیروگاهها با موفقیت انجام شد و اکنون بیش از ۸۵ درصد برنامه تعمیرات نیروگاهی اجرایی شده است