کاهش ۱۸ درصدی مصرف برق کشور

معاون وزیر نیرو دلایل این کاهش را مجموعه‌ای از عوامل عنوان کرد و گفت: علاوه بر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم که موجب تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها و صنایع شد، کاهش دما نسبت به سال قبل و همچنین کاهش مصارف مرتبط با اینترنت و رمزارزهای غیرمجاز و همکاری مردم در مصرف بهینه برق نیز در این روند مؤثر بوده است.

رجبی مشهدی تاکید کرد : نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط خاص به سر می برد و همچنان مردم باید مصرف بهینه برق را ادامه دهند.

وی همچنین به آخرین وضعیت آمادگی نیروگاه‌ها اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر۵۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آماده به کار است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: در دوران جنگ، بیش از ۱۴ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌ها با موفقیت انجام شد و اکنون بیش از ۸۵ درصد برنامه تعمیرات نیروگاهی اجرایی شده است