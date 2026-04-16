قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۱۸۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۹۲۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۸۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۵۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۸۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۲۱۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۴۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۲۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۴۱۳ تومان است.

