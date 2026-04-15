بسته مشوقهای شهرسازی برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده تصویب شد
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری از تصویب کلیات بستهای از مشوقهای شهرسازی برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده خبر داد و گفت: این مشوقها بهزودی ابلاغ میشود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری با اشاره به خسارات گسترده واردشده به ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری در پی جنگ تحمیلی، گفت: وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی مراجع ذیربط، پیگیر جبران این خسارات است و در همین راستا، کلیات بستهای از مشوقهای شهرسازی به تصویب رسیده است.
وی افزود: این مشوقها با هدف کمک به بازسازی ساختمانهایی تدوین شده که بهدلیل شدت آسیب، امکان مرمت آنها وجود ندارد و نیازمند نوسازی اساسی هستند. بر این اساس، دستورالعملهایی در حال تهیه است تا در اختیار کمیسیونهای ماده پنج قرار گیرد و از این طریق، روند بازسازی توسط مالکان تسریع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جزئیات این بسته در حال تدوین است و پس از نهایی شدن، از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداریها و مراجع مربوطه ابلاغ خواهد شد.
وی درباره نوع این مشوقها بیان کرد: تغییر کاربری به کاربریهای دارای انتفاع بیشتر، افزایش یا اصلاح تراکم ساختمانی و همچنین تسهیل برخی ضوابط شهرسازی و معماری از جمله اقداماتی است که در این بسته پیشبینی شده است.
کاظمیان با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی شهری یادآور شد: در کنار ارائه مشوقها، تلاش میشود در فرآیند بازسازی، ضوابط ایمنی، پدافند غیرعامل و استانداردهای شهرسازی با دقت بیشتری رعایت شود تا تابآوری بافتهای شهری در برابر حوادث افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستورالعملهای مربوطه در کمیسیونهای ماده پنج استانها بررسی شده و پس از تصویب، مجوزها و پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها صادر خواهد شد.