آزادسازی ۳۳ زندانی جرائم مالی غیر عمد در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم

به گزارش ایلنا، در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، با همت شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد مالی در شهرستان ماهشهر و و ۲۰ نفر در استان ایلام آزاد شدند.

این ۳۳ نفر روزهای آخر اسفند و ابتدای فروردین در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم از زندان ترخیص شدند تا سال جدید را در کنار خانواده خود آغاز کنند.

