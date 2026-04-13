لزوم تهیه لایحه دریافت عوارض از تنگه هرمز از سوی دولت

به گزارش ایلنا، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ضمن تبریک سال جدید، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان کشور را تسلیت گفت و اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی از ارکان اصلی اتاق ایران است که باید در شرایط جنگی فعال‌تر از پیش در مسیر حل چالش‌های اقتصادی گام بردارند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، حسن‌زاده همچنین تلاش در مسیر تداوم تولید را ضروری خواند که به اعتقاد او خوشبختانه طی جنگ رمضان عملکرد بسیار خوبی در این حوزه اتفاق افتاد و چالشی در تأمین معیشت مردم را شاهد نبودیم.

رئیس اتاق ایران پیگیری مسائل اینترنتی، بانکی، گمرکی، حمل‌ونقلی و … را مورد توجه قرار داد که به همت کمیسیون‌ها انجام شد.

حسن‌زاده در ادامه با توجه به اهمیت موضوع تنگه هرمز، تصریح کرد: پیشنهادی به دولت درباره چگونگی دریافت عوارض از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند، ارائه دادیم، بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده معتقدیم این تکلیف دولت است که درباره دریافت عوارض و چگونگی انجام آن، لایحه تهیه کند.

انتهای پیام/