پیام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی برای فرارسیدن نوروز

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

دوباره میسازمت وطن

اگرچه با خشت جان خویش

هیچ‌ شکوفه‌ای برای دوباره شکفتن، منتظر بهبود شرایط نمی‌ماند، رستن ، دوباره سبز شدن و ثمر دادن مسیر ناگزیر طبیعت است.

امروز که سال نوی باستانی در روزهای سخت نبرد تحمیلی آغاز می‌گردد و نبود تصویر روشنی از آینده، امکان برنامه‌ریزی و امید به حفظ شرایط موجود را کم‌رنگ نموده است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به با هم بودن و بهره‌گیری از خرد جمعی احساس می‌شود.

امید آن دارم که اعضا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و کلیه فعالان صنعت ایران از گزند حوادث به دور باشند و این سال تازه آغاز شده سالی پر از بهروزی و سربلندی برای ایران عزیز و صنعت این کشور باشد.

نوروزتان پیروز

نسرین اوجاقی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران»

انتهای پیام/