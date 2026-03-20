پیام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی برای فرارسیدن نوروز

پیام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی برای فرارسیدن نوروز
نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی پیامی ضمن تبریک فرارسیدن نوروز، تغییر فصل را فرصتی برای با هم بودن دوباره دانست، متن پیام به شرح زیر است:

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

دوباره میسازمت وطن

اگرچه با خشت جان خویش

هیچ‌ شکوفه‌ای برای دوباره شکفتن، منتظر بهبود شرایط نمی‌ماند، رستن ، دوباره سبز شدن و ثمر دادن مسیر ناگزیر طبیعت است.

امروز که سال نوی باستانی در روزهای سخت نبرد تحمیلی آغاز می‌گردد و نبود تصویر روشنی از آینده، امکان برنامه‌ریزی و امید به حفظ شرایط موجود را کم‌رنگ نموده است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به با هم بودن و بهره‌گیری از خرد جمعی احساس می‌شود.

امید آن دارم که اعضا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و کلیه فعالان صنعت ایران از گزند حوادث به دور باشند و این سال تازه آغاز شده سالی پر از بهروزی و سربلندی برای ایران عزیز و صنعت این کشور باشد.

نوروزتان پیروز

نسرین اوجاقی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران»

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
