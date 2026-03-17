به گزارش ایلنا، سیدسعید رضوانی، با بیان اینکه این بازدیدها باعث دلگرمی صنعتگران شد و فرصتی برای احصای بیشتر مشکلات صنعت فراهم کرد، افزود: تولیدکنندگان به سهم خود در کنار مردم کشور ایستاده‌اند و علی‌رغم تمام کمبودها و چالش‌ها، تولید را در پایانی‌ترین روزهای سال ادامه می‌دهند تا کشور کمترین آسیب را از نظر نیاز کالایی ببیند.

وی با اشاره به انباشت کالا در انبارها، اظهار کرد: با وجود تمام چالش‌ها و با کمک دستگاه‌های اجرایی، وزارت صمت و ارکان دولتی کشور، تمام قدرت تولید را به کار گرفته‌ایم به گونه‌ای که انبارها از کالا به اندازه کافی انباشته شده و هیچ نیاز کالایی را در کشور امروز نداریم. انبارها به حدی پر شده‌اند که ظرفیت آن‌ها تکمیل شده است و قیمت‌ها علی‌رغم چالش‌های ارزی، کماکان ثابت مانده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به نیاز به تامین مالی، خواستار تسهیل فرآیندهای بانکی شد و گفت: کمک مالی در حال حاضر بر دوش بانک‌ها است و علی‌رغم شرایط جنگ که ریسک ایجاد کرده، سخت‌گیری بانک‌ها به جای تسهیل‌گری، هر روز بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: اگر تامین مالی توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیرمجموعه صورت گیرد، قول می‌دهم برای سال آینده کمترین دغدغه ای در واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته باشیم.

رضوانی با بیان این مطلب که نیکسان بزرگترین واحد استان مرکزی و غرب و جنوب کشور است ادامه داد : در طول جنگ تحمیلی این واحد به طور کامل فعال بوده و توانسته سطح اشتغال را نیز حفظ کند.

