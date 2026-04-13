به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، نخستین جلسه شورای مدیران سازمان در سال ۱۴۰۵ امروز ۲۳ فروردین با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، نماینده ولی‌فقیه در سازمان، معاونان، مدیران، مشاوران، کارشناسان و حضور بر خط مدیران کل استان ها و ادارات دامپزشکی سراسر کشور برگزار شد.

در آغاز جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبران، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، با قرائت پیام تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان و مردم بی‌گناه در جنگ تحمیل‌شده آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران اسلامی، گفت: «شهادت رهبری، یک نقطه عطف در هویت انقلاب اسلامی است؛ نقطه‌ای که مسیر آینده مقاومت ملت بزرگ ایران را روشن‌تر خواهد کرد.»

وی تأکید کرد، مسئولیت شرعی و انقلابی مدیران در این مقطع دوچندان است و جامعه دامپزشکی باید با حضور مؤثر در جبهه سلامت دام و امنیت غذایی، نقش‌آفرینی کند.

در ادامه نشست، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با تبیین شرایط جاری گفت: «با جنگی سه‌ضلعی مواجهیم؛ جنگی نظامی، سیاسی–اجتماعی و اقتصادی که باید در هر سه محور آمادگی کامل داشته باشیم. در ضلع اقتصادی این جنگ، تنگه هرمز یک اهرم راهبردی است؛ زیرا حدود ۱۵ درصد مواد غذایی و ۳۵ درصد نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند.»

وی با اشاره به افزایش اخیر قیمت نفت از محدوده ۶۸–۷۰ دلار به بیش از ۱۱۰–۱۲۰ دلار و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از تورم در برخی کشورها افزود: «این تحولات نشان‌دهنده اثرگذاری معادلات منطقه‌ای بر اقتصاد جهانی است و ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها، از جمله سازمان دامپزشکی، در حفظ امنیت غذایی را دوچندان می‌کند.»

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرد حدود ۷۰ درصد اهداف تعیین‌شده محقق شده است.

وی افزود: «برای سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۶ تکلیف مشخص به مدیران ابلاغ شده و مقرر است ظرف یک هفته گزارش روند اجرای آنها ارائه شود تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای سال جاری انجام گیرد.»

بخش مهمی از جلسه به بررسی تهدیدات بیولوژیک و مدیریت بیماری‌های واگیر اختصاص یافت.

رفیعی‌پور با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: «بیماری تب برفکی همچون یک جنگ بیولوژیک عمل کرد، اما با همت همکاران در سراسر کشور، حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون دوز واکسن تزریق شد و با کنترل تردد دام، ساماندهی میادین خرید و فروش و نظارت بر خودروهای حامل دام و فرآورده‌های دامی، زنجیره انتقال مهار شد.»

در ادامه، بر ضرورت صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها تأکید شد.

رفیعی‌پور تاکید کرد: «مدیریت هوشمندانه منابع مالی و انسانی، پایه ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه بهره‌برداران است.»

همچنین مشارکت در پویش «ایران همدل» برای حمایت از همکاران آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان مورد تأکید قرار گرفت و از مدیران و کارکنان خواسته شد با حضور فعال در این پویش، روحیه همدلی و هم‌افزایی درون‌سازمانی را تقویت کنند.

در پایان جلسه، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر نقش خطیر این سازمان در صیانت از سلامت دام و سفره مردم گفت: «با اتحاد، همدلی و تلاش شبانه‌روزی، آماده‌ایم سنگر به سنگر از سلامت دام، امنیت غذایی مردم و عزت ایران اسلامی دفاع کنیم.»

