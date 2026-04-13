تغییر مسیر شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش به سمت توسعه گری تخصصی

سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت اظهار کرد: این مجموعه که ریشه فعالیت آن به دهه ۶۰ و شرکت صید کیش بازمی‌گردد، پس از شکل‌گیری مناطق ویژه اقتصادی و اصلاح اساسنامه به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش تبدیل شد و مأموریت‌های آن در حوزه توسعه جزیره تعریف شد.

تغییر رویکرد از فروش زمین به توسعه‌گری

هاشمی مهم‌ترین اولویت دوره مدیریتی خود را تغییر مسیر فعالیت شرکت عنوان کرد و گفت: این مجموعه در گذشته بیشتر به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان در فروش اراضی شناخته می‌شد، اما اکنون هدف آن تبدیل شدن به نخستین توسعه‌گر تخصصی جزیره کیش است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، ساختار سازمانی شرکت اصلاح شد و معاونت تأمین مالی نیز به مجموعه اضافه شد تا امکان استفاده از ابزارهای نوین مالی فراهم شود.

به گفته وی، هدف اصلی این تغییرات ایجاد درآمدهای پایدار و حرکت به سمت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش تنوع‌بخشی به منابع درآمدی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت دانست و تصریح کرد: در سال جاری حدود ۶۹۰ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره انجام شد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و شبکه بانکی امکان تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و زیرساختی جزیره را فراهم می‌کند و وابستگی شرکت به فروش زمین را کاهش می‌دهد.

افزایش سرمایه به ۸.۱ هزار میلیارد تومان

هاشمی افزایش سرمایه شرکت به ۸.۱ هزار میلیارد تومان را از دیگر اقدامات مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف تقویت توان مالی و استفاده بهینه از دارایی‌های موجود انجام شد.

به گفته وی، افزایش سرمایه زمینه استفاده از دارایی‌ها به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی را فراهم کرده و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر را مهیا می‌کند.

رونمایی از نخستین توکن دارایی مناطق آزاد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش همچنین از رونمایی نخستین توکن دارایی در مناطق آزاد کشور خبر داد و اظهار کرد: توکن «آوید کیش» به‌عنوان اولین تجربه در این حوزه معرفی شد.

وی توضیح داد: این توکن در قالب پروژه مسکن کارکنان و فعالان اقتصادی جزیره تعریف شده و پس از انتخاب پیمانکار، امکان عرضه عمومی آن نیز فراهم خواهد شد. به گفته وی، این طرح یکی از روش‌های نوین تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق آزاد به شمار می‌رود.

تمرکز بر پروژه‌های پیشران

هاشمی توسعه‌گری را محور اصلی فعالیت شرکت دانست و اعلام کرد: پروژه‌های پیشران جزیره در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی افزود: پروژه‌هایی مانند شهرک سلامت با مسئولیت این شرکت در حال پیگیری است و اجرای آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی جزیره ایفا کند.

وی تأکید کرد: تغییر مسیر شرکت از فروش زمین به توسعه‌گری، گامی مهم در جهت ایجاد درآمد پایدار و تقویت زیرساخت‌های کیش محسوب می‌شود و استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌تواند این روند را تسریع کند.

انتهای پیام/