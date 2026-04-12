خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار وزرای صنعت،‌معدن و تجارت و نفت مطرح شد؛

تشریح آخرین تدابیر برای تامین نیازهای بخش صنعت و بازار

کد خبر : 1772662
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در نشست مشترک با وزیر نفت، به تشریح تدابیر اتخاذشده برای مدیریت شرایط و تامین نیازهای بخش صنعت و بازار پرداخت.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در دیداری که میان سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، و محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در محل وزارت صمت برگزار شد، طرفین به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و موضوعات مشترک میان دو وزارتخانه پرداختند.

در این نشست، وزیر صمت گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در دوران «جنگ چهل روزه» ارائه کرد و به تشریح تدابیر اتخاذشده برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای بخش صنعت و بازار پرداخت.

همچنین وزیر نفت ضمن ارائه توضیحاتی درباره اقدامات این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان دو دستگاه تأکید کرد و دو طرف درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف به گفت‌وگو پرداختند.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاری‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار