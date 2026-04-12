تشریح آخرین تدابیر برای تامین نیازهای بخش صنعت و بازار

در این نشست، وزیر صمت گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در دوران «جنگ چهل روزه» ارائه کرد و به تشریح تدابیر اتخاذشده برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای بخش صنعت و بازار پرداخت.

همچنین وزیر نفت ضمن ارائه توضیحاتی درباره اقدامات این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان دو دستگاه تأکید کرد و دو طرف درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف به گفت‌وگو پرداختند.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاری‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید شد.