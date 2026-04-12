هرگونه تبلیغات با لوگوی موسسات منحله ممنوع است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اخیرا برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و عنوان موسسه منحله نور به تبلیغات اعطای وام و کاریابی در شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده اند. در این خصوص به اطلاع هم‌وطنان می‌رساند این موارد صرفا با هدف کلاهبرداری بوده و به هیچ وجه به اینگونه تبلغات، اعتماد نکنند.



خاطرنشان می‌شود هرگونه تبلیغات جعلی با عناوین و نشان موسسات اعتباری، غیرقانونی بوده و منجر به تعقیب قضایی خواهد شد.

