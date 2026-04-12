رشد ۴۹ درصدی ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری
ورود ۲۵ میلیارد مترمکعب آب به سدهای کشور در ۲۰۱ روز نخست سال آبی جاری، نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته و حجم ذخایر سدها نیز رشد قابلتوجهی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، در ۲۰۱ روز ابتدایی سال آبی جاری ـ از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردینماه ـ مجموعاً ۲۵ میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این میزان ورودی در مقایسه با ۱۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب ورودی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی را نشان میدهد.
در همین بازه زمانی، بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و نیازهای زیستمحیطی، ۱۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این رقم نسبت به خروجی ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سال گذشته، کاهش ۷ درصدی را ثبت میکند.
بر اساس آخرین دادهها، حجم فعلی ذخایر سدهای کشور به ۲۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده و اکنون ۵۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۴۳ درصد آن خالی است.
مقایسه حجم ذخایر سدها با روز مشابه سال گذشته نشان میدهد که میزان ذخایر در ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و از آن زمان تاکنون رشد ۱۳ درصدی ثبت شده است.