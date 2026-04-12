معاون وزیر نفت: بازگردانی سریع واحدهای لاوان اولویت اصلی است

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل این شرکت، با حضور در پالایشگاه لاوان از بخش‌های آسیب‌دیده بازدید و روند مدیریت بحران و مراحل برطرف‌سازی خسارت‌ها را بررسی کرد.

عظیمی‌فر در این بازدید ضمن گرامیداشت یاد جان‌باختگان اخیر صنعت نفت، از تلاش مستمر کارکنان پالایشگاه برای حفظ پایداری تأمین سوخت تقدیر کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی موجب شد وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

وی با اشاره به حضور همکاران صنعت پالایش و پخش در شرایط دشوار کاری افزود: نتیجه این تلاش‌ها در آرامش بازار سوخت و رضایت عمومی به‌خوبی مشهود است و این همراهی و همدلی سرمایه ارزشمند صنعت نفت به شمار می‌رود.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: اولویت اصلی، بازگرداندن سریع واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید است و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی عملیاتی و تأمین تجهیزات موردنیاز است.

در ادامه این بازدید، حمیدرضا محجوب، مدیرعامل پالایشگاه لاوان، گزارشی از نحوه بروز حادثه، اقدامات فوری انجام‌شده، تخلیه به‌موقع پرسنل و مدیریت آتش ارائه کرد. وی گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی، از گسترش حادثه جلوگیری شد و تمامی کارکنان در سلامت کامل از محل خارج شدند.

محجوب افزود: تیم‌های تخصصی با تمرکز کامل در حال آماده‌سازی واحدها برای بازگشت هرچه سریع‌تر به مدار تولید هستند و تمامی توان مجموعه برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شده است.

همچنین محمدعلی دادور، معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با قدردانی از کارکنان پالایشگاه لاوان، مدیریت بحران در ساعات ابتدایی حادثه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش‌هایی از پالایشگاه دچار آسیب شده اما اقدامات اجرایی برای رفع این خسارت‌ها فوراً آغاز شده است.

وی با اشاره به تجربه و توان تخصصی نیروهای پالایشگاهی تأکید کرد: با همکاری تیم‌های کارشناسی، روند بازسازی با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود واحدها در زمان کوتاهی به مدار بازگردند.

انتهای پیام/