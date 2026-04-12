سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارزیابی خود از اهداف حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی اظهار کرد: این حملات نشان از دو موضوع دارد یکی اینکه دشمن بعد از چندین دهه دشمنی با نیروهایی مسلح جمهوری اسلامی نتوانست با آنها مقابله کند و در واقع تحمل نکرده است. پس به سمت دیگری رفته است. دوم اینکه، حمله به زیرساخت‌ها، جنایت جنگی است و متأسفانه دشمن به سمت این دشمنی رو آورده است.

وی افزود: متأسفانه، این حملات به پتروشیمی‌ها، در واقع بر سفره مردم در دنیا تأثیرگذار خواهد بود. ایران جزء ده کشور اصلی صنایع فولادی در دنیاست و این یک ظرفیت بزرگ است که با این حملات؛ ضرر آن به سفره مردم در اقصی نقاط دنیا وارد می‌شود.

حسینی‌کیا ادامه داد: همان‌طور که این حملات بر زیرساخت‌های کلان موجب شده که در دنیا تورم افزایش یابد، در روزهای آینده شاهد محدود شدن حمل کود اوره هستیم و این موضوع خود به خود بر سبد غذایی مردم و بازار جهانی غذا تأثیر خواهد گذاشت. همه اینها یک چرخه است. این واحدهای صنعتی و تولیدی که مورد حمله قرار می‌گیرند، هم جنایت جنگی محسوب می‌شود و هم نشان از استیصال دشمن آمریکایی-صهیونی است.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: دشمن با این حملات نه تنها زیرساخت‌های کشور را مود حمله قرار داد؛ بلکه با گسترش جنگ؛ زیرساخت‌های کشورهای عربی نیز آسیب دید. بنابراین به نظر می رسد دنیای اسلام باید یک بار دیگر به خود بیاید و دو اقدام انجام دهد. نخست اینکه جهان اسلام نیازمند ناتوی اسلامی است تا هر کشوری که به کشور اسلامی حمله کند، دنیای اسلام در مقابل آن ایستادگی کند. دوم اینکه، نیازمند یک ارز بین‌المللی اسلامی هستیم، تا جلوی یکه‌تازی دلار را بگیرد. به همین دلیل حذف ویزا بین کشورهای اسلامی، وحدت و برادری را بین کشورهای اسلامی بیشتر خواهد کرد و این ضرورتی است که دنیای اسلام باید به سمت آن برود.

وی در خصوص آسیب به بخش پتروشیمی و اینکه این آسیب چه بخش‌هایی از اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ توضیح داد: یک بخش اصلی از آسیب اصلی، آسیب به جامعه کارگری است و این موضوع بسیار نگران‌کننده است، چراکه صنعت پتروشیمی و همچنین صنایع فولادی جامعه کارگری قابل توجهی دارند. نکته دوم، تأثیر بر صنعت ساخت و ساز است؛ چراکه هزینه ساخت و ساز را بالا خواهد بردو درنهایت به سفره مردم آسیب خواهد رساند.

حسینی‌کیا ادامه داد: بنابراین نیازمند این هستیم که هر چه زودتر ثبات ایجاد شود و این جنگ با پیروزی ملت عزیز ایران پایان یابد و سریعاً دولت در گام نخست، در آن بخشی که نیاز داخلی داریم، واردات انجام دهد و صادرات را متوقف و به نیاز داخلی بپردازد تا به مردم عزیز فشاری نیاید.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر حقوقی، ایران چه اقداماتی برای محکومیت این حملات می‌تواند انجام دهد؟ متذکر شد: این موضوع یکی از آن مواردی است که می‌توان به دادگاه لاهه شکایت کرد و آن را به عنوان جنایت جنگی مطرح کرد.

وی بیان کرد: امیدوارم که این جنگ باپیروزی ملت ایران پایان یابد. مقاومت همیشه پیروزی را به همراه خود داشته است. امروز دو بال مقاومت، یکی در کف خیابان و دیگری در میدان است. امیدواریم که هر دو بال هم مردم عزیز در کف خیابان و هم نیروهای مسلح در میدان مقاومت کنند البته در عرصه دیپلماسی توافقی حاصل نشد، که آن هم نشانه برتری ایران اسلامی و تسلیم آمریکایی‌ها است.

