خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصناف: هیچ کمبودی در ۴۰ روز گذشته گزارش نشده است

کد خبر : 1772499
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در ۴۰ روز گذشته تأمین کالا‌های اساسی از جمله برنج و روغن بدون کمترین اختلال انجام شده و ذخایر اصناف در وضعیت مطلوب قرار دارد.

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه گزارشی از وضعیت بازار در هفته‌های اخیر گفت: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور به‌صورت منظم و بدون کمبود دنبال شده است.

قاسم نوده فراهانی افزود: همراهی مردم و پرهیز از خریدهای بیش از نیاز، نقش مهمی در حفظ تعادل بازار و مدیریت صحیح شبکه توزیع ایفا کرده است.

وی تأکید کرد: اصناف کشور با آمادگی کامل، تأمین کالاهای ضروری را ادامه خواهند داد و در حال حاضر هیچ نگرانی‌ای درباره موجودی اقلام اساسی وجود ندارد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار