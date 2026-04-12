اصناف: هیچ کمبودی در ۴۰ روز گذشته گزارش نشده است
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در ۴۰ روز گذشته تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن بدون کمترین اختلال انجام شده و ذخایر اصناف در وضعیت مطلوب قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه گزارشی از وضعیت بازار در هفتههای اخیر گفت: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور بهصورت منظم و بدون کمبود دنبال شده است.
قاسم نوده فراهانی افزود: همراهی مردم و پرهیز از خریدهای بیش از نیاز، نقش مهمی در حفظ تعادل بازار و مدیریت صحیح شبکه توزیع ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: اصناف کشور با آمادگی کامل، تأمین کالاهای ضروری را ادامه خواهند داد و در حال حاضر هیچ نگرانیای درباره موجودی اقلام اساسی وجود ندارد