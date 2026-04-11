رشد 58 همتی تامین مالی بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حمایت این بانک از رونق تولید و پایداری سفره هموطنان در سال 1404 نسبت به سال 1403 بیش از 30 درصد رشد داشته و از مجموع تامین مالی انجام شده، 248 هزارمیلیارد تومان در قالب پرداخت تسهیلات مختلف به زنجیره تولید و تسهیلات قرض الحسنه و 30 هزار میلیارد تومان نیز به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم و درقالب اوراق مالی اسلامی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی همواره در راستای رسالت خود و در مسیر ریل گذاری انجام شده، حمایت مالی از تولیدکنندگان انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور و آبزیان و همچنین کارخانجات فرآوری مواد غذایی را با تاکید بر استفاده از دانش و فناوری روز در تولید و به کارگیری روش های خلاقانه و نوین در تامین مالی، در دستور کار خود دارد و می کوشد در راستای توسعه پایدار، جهش تولید و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور گام بردارد.

