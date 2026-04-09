دعوت بیمه ملت از اقشار مختلف مردم برای حضور در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر فرزانه انقلاب
شرکت بیمه ملت از اقشار مختلف مردم ایران برای حضور پرشور در مراسم مختلف گرامیداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (ره) دعوت کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید امت، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (ره) و سایر شهدای جنگ تحمیلی و همچنین تقدیر از ایستادگی و جانفشانی های مردم شریف ایران و نیروهای مسلح قهرمان و پرصلابت کشور از همکاران، شبکه نمایندگان بیمه ملت و اقشار مختلف مردم جهت حضور در مراسم های مختلف گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب دعوت به عمل می آورد.
ملت شریف و بزرگوار ایران در بزنگاههای مختلف تاریخی با حضور گسترده و حماسی خود در صحنه، حریت و آزادگی خود را به منصه ظهور رسانده اند و همچنان با عزمی راسخ در مسیر استقلال و پیشرفت کشور حرکت خواهند کرد.