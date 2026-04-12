به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، ۲۲ فروردین) در نشست با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه مقاومت مردمی در جنگ رمضان، دشمن را به ستوه آورده و به ذلت کشانده است، بیان کرد: امروز به برکت دست مقتدر نیروهای نظامی در میدان و از سوی دیگر حماسه‌آفرینی مردم عزیز ایران که در همه این مدت خیابان را رها نکردند، پیروزی در جنگ تحمیلی سوم فراهم شده است.

وی با اشاره به نقش کارکنان صنعت نفت در افزایش تاب‌آوری جامعه ایران در شرایط جنگی تصریح کرد: به لطف پروردگار و با تلاش همکاران ما، در طول این جنگ با وجود اقدام‌های خصمانه و فشارهای دشمن، کوچکترین خللی در عرصه سوخت‌رسانی و تأمین نیازهای مردم به‌وجود نیامد؛ افزون بر این، روند صادرات نفت کشور نیز در این ایام با مجاهدت و ازخودگذشتگی کارکنان عملیاتی بی‌وقفه تداوم یافت.

وزیر نفت ادامه داد: در این جنگ، نیروهای عملیاتی فعال، برگ زرین دیگری بر افتخارات و کارنامه صنعت نفت در تاریخ انقلاب اسلامی افزوند؛ این عزیزان در بحرانی‌ترین شرایط، بالاترین خطرها را متعهدانه به جان خریدند که شایسته قدردانی است.

پاک‌نژاد با بیان اینکه مأموریت وزارت نفت پس از شرایط جنگی پیچیده‌تر می‌شود، بیان کرد: وضع کشور ایجاب می‌کند که با بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موجود، فعالیت بیشتری در زمینه سازندگی انجام شود؛ از سوی دیگر باید به‌دنبال تخصیص بهینه منابع مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشیم تا روند بازسازی مراکز آسیب‌دیده به موازات فعالیت‌های توسعه‌ای در دستورکار قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه انتظارها از وزارت نفت به‌دلیل فعالیت مجاهدانه کارکنان این صنعت رو به افزایش است و ما مصمم هستیم روند بازسازی چهار پالایشگاه گازی آغاز شود و هر چه سریع‌تر عملیاتی شوند، تصریح کرد: در همین مدت زمان اندک، تقسیم کار و اقدام‌های مؤثر متعددی تعریف و برنامه‌ریزی شده است. همچنین ترمیم و بازسازی دیگر مراکزی که در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده‌اند، ازجمله اولویت‌های مهم امسال وزارت نفت به شمار می‌آیند.

انجام کامل مأموریت‌های شرکت ملی نفت ایران در جنگ رمضان

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در این نشست با بیان اینکه سازماندهی مدیریتی به رهبری وزیر نفت در پیشبرد مأموریت‌های این مجموعه در جنگ رمضان نقشی ویژه‌ داشته است، گفت: «برگزاری نشست‌های متعدد فنی و کارگروه بحران» و «انجام وظایف به‌ دور از اطلاع‌رسانی به‌دلیل موارد مهم پدافند غیرعامل» از جمله عواملی بود که سبب شد شرکت ملی نفت ایران با موفقیت از برهه کنونی عبور کند.

اهمیت برگزاری نشست‌های روزانه با حضور وزیر نفت

بورد در ادامه با قدردانی از فعالیت مجاهدانه کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در شرایط جنگی تأکید کرد: از تلاش‌های آقای پاک‌نژاد تشکر می‌کنم که در طول این مدت، از هیچ تلاشی دریغ نکردند و انصافا پای کار ایستادند و در روزهای جنگ نشست شورای معاونان بی‌وقفه و مفصل با حضور ایشان برگزار شد که دستاوردهای قابل توجهی را برای گذر از بحران و برنامه‌ریزی وسیع و دقیق برای روزهای پساجنگ به همراه داشت.

ارائه گزارش تلفنی ازسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران

در بخشی از این نشست عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در گزارشی جامع و مبسوط به پایداری و شجاعت کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در جزیره خارک اشاره کرد و گفت: با وجود تهدیدها و بمباران چندباره این منطقه عملیاتی، روند صادرات نفت خام کشور طبق برنامه مدون و فعالیت‌های مستمر تعریف شده، تداوم یافته و مختل نشده است.

وی با تشکر و قدردانی از وزیر نفت به‌دلیل استمرار در پیگیری وضع عملیات فنی و نیروی انسانی، همچنین تماس تلفنی مستقیم با تعدادی از کارکنان فعال در جزیره خارک افزود: این پیگیری‌ها سبب افزایش روحیه دوچندان کارکنان برای ادامه فعالیت‌ها و وظایف محوله شد.

شایان ذکر است که وی به‌دلیل اهمیت حضور مستمر در منطقه، این گزارش را به صورت تلفنی ارائه داد.

جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از مراکز و مناطق آسیب‌دیده بر اثر تهاجم دشمن، بر برگزاری مستمر کمیته مدیریت بحران و فنی در شرکت ملی نفت است.

