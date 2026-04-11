پایداری شبکه برق استان تهران با تلاش ۵۰۰۰ نیروی عملیاتی میسّر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان ـ سخنگوی صنعت برق در استان تهران ـ با تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه پس از حوادث اخیر اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از آسیب‌دیدگی شبکه برق در کل کشور طی حملات دشمن، مربوط به استان تهران بوده است. با این حال، با تلاش شبانه‌روزی بیش از ۵۰۰۰ نفر نیروی عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و قابلیت‌های مهندسی، موفق شدیم در میانگین زمانی کمتر از یک ساعت، خاموشی های رخ داده را برطرف کنیم.