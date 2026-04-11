پایداری شبکه برق استان تهران با تلاش ۵۰۰۰ نیروی عملیاتی میسّر شد
سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اعلام خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به زیرساختهای برق در استان تهران در پی حملات دشمن، گفت: پایداری شبکه برق استان با تلاش ۵۰۰۰ نیروی عملیاتی میسّر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان ـ سخنگوی صنعت برق در استان تهران ـ با تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه پس از حوادث اخیر اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از آسیبدیدگی شبکه برق در کل کشور طی حملات دشمن، مربوط به استان تهران بوده است. با این حال، با تلاش شبانهروزی بیش از ۵۰۰۰ نفر نیروی عملیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و قابلیتهای مهندسی، موفق شدیم در میانگین زمانی کمتر از یک ساعت، خاموشی های رخ داده را برطرف کنیم.
وی مجموع اصابتها به شبکه برق استان تهران را ۱۰۶۷ مورد اعلام کرد و افزود: در مجموع، خسارتی در حدود ۷ هزار میلیارد تومان به شبکه برق استان وارد شده است.
سخنگوی صنعت برق در استان تهران در انتها با تأکید بر استمرار خدماترسانی تصریح کرد: در حال حاضر، برنامهریزی لازم جهت شروع بازسازی اساسی شبکههای آسیبدیده به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری بلندمدت شبکه تضمین شود.