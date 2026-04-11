جهش ۳.۵ برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران در دولت چهاردهم

معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در دولت چهاردهم به ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا، در آیین بهره‌برداری و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در بردسکن اظهار کرد: مجموع ظرفیت کشور از ۱۲۰۰ مگاوات به ۴۵۰۰ مگاوات رسیده و در دولت چهاردهم ۳.۵ برابر شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اظهار کرد: هم‌اکنون این عدد به ۴۵۰۰ مگاوات رسیده است که نشان‌دهنده تلاش مستمر و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط، از جمله استانداران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، شرکت‌های توزیع نیروی برق و وزارت نیرو است.

پرنده مطلق، با تاکید بر اهمیت پیگیری‌های استانی، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳، احداث یک نیروگاه ۱ مگاواتی حدود ۹ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، اما امروز شاهد هستیم که یک نیروگاه ۳ مگاواتی در کمتر از ۴۰ روز احداث می‌شود. این دستاورد حاصل تلاش پیمانکاران داخلی و بومی استان خراسان است که توانسته‌اند نیروگاه‌های یاد شده را در کمتر از ۵ ماه به بهره‌برداری برسانند.

معاون فنی ساتبا، سال ۱۴۰۵ را سال جهاد تجدیدپذیر نامید و اعلام کرد: در حالی که در سال گذشته ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده است، برنامه داریم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با وجود تمامی محدودیت‌ها و فشارهای بین‌المللی، ۲۵۰۰ مگاوات دیگر را نصب کنیم. پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان ۱۴۰۵، ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات برسد.

وی افزود: هدف‌گذاری شده است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در دولت چهاردهم به بیش از ۱۰ درصد برسد. استان خراسان با پتانسیل بالا در انرژی‌های خورشیدی و بادی، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در این استان نصب شود.

پرنده مطلق، ضمن تقدیر از همکاری‌های صورت گرفته در واگذاری زمین و پیگیری مسائل مربوط به ماده ۲۱ کمیسیون ماده ۲۱، بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تاکید و گفت: برای تحقق پایداری شبکه برق و تامین مطمئن برق مشترکین در پیک بار تابستان ۱۴۰۵، نیازمند یک جهاد همگانی در مدیریت مصرف هستیم.

علیرضا پرنده مطلق افزود: تمام تلاش ما در وزارت نیرو بر این است که تابستان امسال هیچ‌گونه خاموشی برای مشترکان نداشته باشیم.

وی با اشاره به حمایت‌های اجتماعی گفت: در بحث ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، درآمد حاصل از تولید برق برای خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی نه تنها پاسخگوی پرداخت اقساط تسهیلات است، بلکه برای آنان درآمد اقتصادی نیز به همراه دارد.

پرنده مطلق همچنین به چالش‌های تأمین تجهیزات اشاره کرد و افزود: هرچند برخی از تجهیزات نیروگاه‌ها باید از خارج کشور وارد شوند، اما در شرایط سخت کنونی تلاش ما این است که هیچ مشکلی در روند تأمین تجهیزات ایجاد نشود.

 

