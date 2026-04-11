تعویق برگزاری سیامین نمایشگاه بین المللی نفت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، برگزاری سیامین دوره نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بهدلیل شرایط خاص کشور در مقطع کنونی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت نفت، زمان برگزاری این رویداد بینالمللی متعاقباً اعلام خواهد شد.
نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران بهعنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه، سالانه با حضور جمع زیادی از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی، هر ساله در اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشد