اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۹۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۲۲۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۷۵۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۱۷ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۷ هزار و ۹۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۱۸۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۴۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۵۶۰ تومان است.