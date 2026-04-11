معاون وزیر ارتباطات:
پایداری ارتباطات در ایام جنگ تحمیلی حفظ شد/ ماهواره «خیام» تحت کنترل است
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایام جنگ تحمیلی با تمام توان تلاش کردند تا پایداری ارتباطات حفظ شود.
به گزارش ایلنا، احسان چیتساز افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، پیش از هرگونه حمله به زیرساختها، حملات سایبری گستردهای انجام شد، اما این حملات هرگز نتوانست اراده ملت را هدف قرار دهد.
وی افزود: همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تمام توان تلاش کردند تا پایداری ارتباطات حفظ شود.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: دشمن به ایجاد اختلال و تاریکی در ارتباطات امید بسته بود، اما با تلاش همکاران و صبوری مردم، خدمات ارتباطی همچنان پایدار و متصل باقی ماند.
چیتساز اظهار داشت: دشمن تمامی بخشهای پژوهشگاه فضایی، از جمله مجموعه ستادی و ایستگاههای زمینی را هدف قرار داد، اما ماهواره «خیام» همچنان تحت کنترل است.
وی افزود: خوشبختانه تمامی سرمایههای انسانی پژوهشگاه در سلامت کامل هستند و دانش در میان نخبگان این مجموعه نهادینه شده؛ ظرفیتی که دشمن قادر به از بین بردن آن نیست.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: هرچند تعدادی از آزمایشگاههای پژوهشگاه دچار آسیب شد، اما روند بازسازی و استقرار مجدد آنها در مکانهای جدید با سرعت در حال انجام است.
چیتساز خاطر نشان کرد: بخشی از محدودیت در ارتباطات بینالملل، ناشی از نگرانی نسبت به حملات سایبری بود که در عین حال، به حفظ پایداری ارتباطات داخلی کمک کرد.
وی افزود: آنتنها و ایستگاههای آسیبدیده در کوتاهترین زمان و حتی در شرایط بمباران بازسازی شدند و مجدداً به چرخه خدمترسانی بازگشتند.
وی ادامه داد: در این مدت، شرکت ملی پست بهصورت خستگیناپذیر و با تقدیم شهدای متعدد، خدمات خود را تداوم بخشید و بیش از ۱۳ میلیون خدمت پستی به مردم ارائه شد.