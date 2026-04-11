به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو خبر داد : در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، *مهلت زمانی احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق) از ۲۲ ماه به ۴۴ ماه افزایش یافت* تا مسیر بهره‌مندی نیروگاه‌ها از امتیازات قانونی هموارتر شود.

سخنگوی صنعت برق گفت : وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت و به منظور حمایت از صنایع کشور و فراهم نمودن فضای مناسب برای مشارکت ایشان در احداث نیروگاه، پیشنهاد افزایش محدودیت‌ زمانی در احداث واحد بخار را به هیات دولت ارایه کرد تا این نیروگاه ها همچنان امکان بهره مندی از مزایای قانونی ناشی از قانون را داشته باشند‌.

رجبی مشهدی افزود: بر اساس این مصوبه و با استمهال مهلت زمانی، چالش صنایع برای احداث نیروگاه رفع و صنایع سرمایه گذار کماکان امکان استفاده از مزایای مندرج در قانون را خواهند داشت‌.

معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو خاطر نشان کرد : امکان دریافت سوخت با نرخ نیروگاهی، عرضه برق در تابلو آزاد، فروش برق مازاد به سایر صنایع، عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه تامین برق،‌پشتیبانی از نیروگاه در زمان تعمیرات از جمله این مزایا هستند.

وی افزود: امید است با ابلاغ این مصوبه، که به درخواست وزارت خانه های نیرو و صمت و توسط هیئت وزیران تصویب شد، روند احداث بخش بخار نیروگاه ها تسریع و با افزایش بازدهی نیروگاه، شاهد کاهش مصرف قابل توجه سوخت مصرفی برای تولید برق کشور باشیم.

