تداوم عرضه کالاهای اساسی در طرح «ضیافت» تا پایان فروردین

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی اظهار کرد: ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مطابق تکالیف وزارت جهاد کشاورزی و به‌موقع انجام شده و بخش عمده این ذخایر از تولید داخلی تأمین شده است.

بر اساس اعلام سازمان مرکزی تعاون روستایی، او گفت: شبکه گسترده تعاون حد شامل بیش از ۸۵۰۰ تشکل و هزاران فروشگاه، بازارچه و غرفه عرضه، از دو هفته پیش از ماه رمضان طرح «ضیافت» را آغاز کرده و در صورت نیاز، عرضه کالا پس از فروردین نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود :هر جا که احتمال کمبود یا سوءاستفاده وجود داشت ، تشکل‌های تعاون روستایی برای تأمین و توزیع مداخله کرده و مشکل را برطرف کرده‌اند.

طلایی گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب امسال، پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش یابد و این موضوع پایداری امنیت غذایی را تقویت می‌کند.

وی در جریان بازدید از انبارهای دهستان کریم‌آباد اعلام کرد که ذخیره کالا برای بیش از سه ماه موجود است و از این نظر نگرانی در حوزه تأمین وجود ندارد و هم‌اکنون حدود ۳۵۰۰ فروشگاه، روستابازار و واحد صنفی در این شبکه فعال است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۵۵۰ روستابازار جدید ایجاد شده و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۸۰۰ روستابازار دیگر در سال جاری انجام شده است؛ به‌طوری‌که تعداد این مراکز تا پایان دولت به سه هزار واحد خواهد رسید.

به گفته طلایی، روستابازارها بر اساس نیاز مناطق طراحی می‌شوند و امکان عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان را فراهم می‌کنند که موجب کاهش واسطه‌گری و ارائه کالا با قیمت مناسب‌تر به مصرف‌کننده می‌شود.

