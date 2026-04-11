تمایل کابل برای افزایش تجارت با ایران در شرایط جنگ / جلوگیری از سرریز مهاجران با کشت قراردادی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی فرا سرزمینی در افغانستان، گفت: با توجه به شرایطی که در مرزهای جنوبی داریم رابطه تجاری ما باید با کشورهای آسیای میانه از مرز سرخس و با افغانستان از ۳ مرز زمینی و یک مرز ریلی، گسترش پیدا کند. هم تقاضا و علاقه برای افزایش تجارت در افغانستان وجود دارد و هم در این ایران.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا پتانسیل و ظرفیت افزایش تجارت میان این دو کشور در شرایط کنونی وجود دارد یا خیر؟» گفت: با توجه به شرایطی که در مرزهای جنوبی داریم رابطه تجاری ما باید با کشورهای آسیای میانه از مرز سرخس و با افغانستان از ۳ مرز زمینی و یک مرز ریلی، گسترش پیدا کند. هم تقاضا و علاقه برای افزایش تجارت در افغانستان وجود دارد و هم در این ایران. به ویژه تجربه تجارت در ماههای اخیر نشان میدهد که این نگاه در ایران هم نسبت به گذشته قویتر شده است.
تمایل افغانستان برای افزایش واردات از ایران
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در شرایط کنونی تغییر اساسی در تجارت بین ایران و افغانستان ایجاد نشده است، افزود: البته در دو بخش تغییراتی داشتیم. ایران صادرات یکسری کالاها و مواد غذایی را ممنوع کرده و به همین دلیل، بخشی از صادرات ما کاهش پیدا کرده است. از طرفی، برخی از کارخانههای ما در این ایام تعطیل بوده و مسیرهای حمل و نقل دچار مشکل شده است، والا در این ایام، ما شاهد حمایت مردم و دولت افغانستان از مقاومت مردم ایران بودیم و مردم افغانستان حتی نسبت به قبل از جنگ از نظر روحی، روانی و علاقهای، بسیار بیشتر از گذشته به ما نزدیک شدهاند.
سیادت با اشاره به افزایش تمایل افغانستان برای تجارت با ایران، گفت: کشور افغانستان در این ایام به دلیل مشکلات سیاسی با پاکستان و بسته بودن مرزهای این دو کشور، تمایل بیشتری به واردات از ایران نشان داده است.
کشت قراردادی؛ راهکاری برای افزایش تجارت با افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ظرفیت افزایش تجارت میان این دو کشور، گفت: ما به دلیل شرایط کنونی، نتوانستیم آنطور که باید، پاسخگوی نیاز آنها باشیم. بنابراین، ازبکستان بخشی از این سهم را گرفت؛ ولی در کل ما میتوانیم در حوزه کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی- مهندسی و مشاورهای با افغانستان کار کنیم، چون هم نیاز و هم تمایل این کار در افغانستان وجود دارد.
سیادت افزود: برای اینکه ما بتوانیم نیازهای داخلی خود را در شرایط جنگ با اولویت از افغانستان تامین کنیم چند نکته وجود دارد. نخست اینکه، یکی از مشکلات بزرگی که امروز افغانستان با آن مواجه است، اشتغال است. با توجه به نیروی کار فراوان در افغانستان، با وجود ۴ برابر شدن واحدهای صنعتی این کشور در سالهای اخیر، اما این واحدها همچنان جوابگوی متقاضیان کار نیست. بیش از ۶۰ درصد اقتصاد افغانستان از گذشته وابسته به کشاورزی، دامپروری و باغداری بوده؛ به همین دلیل ما از ۷ ماه پیش تلاش کردیم با عقد قرارداد برای کشت کالاهای مورد نیاز خودمان بتوانیم اشتغال مولد و دائمی برای کشاورز افغانستانی ایجاد و از امکانات زیربنایی افغانستان، خاک، آب و نیروی انسانی ارزان استفاده کنیم. از سوی دیگر، یک توازن تجاری نسبی را برقرار کنیم.
جلوگیری از سرریز مهاجران افغانستانی با کشت قراردادی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه هیچگاه صادرات افغانستان با واردات از این کشور برابری نکرده است، گفت: آمار واردات این کشور از ایران حتی به میزان صادراتی که ما به افغانستان داشتیم نزدیک هم نشده است. از طرفی، اگر هم این کار نتواند اشتغال مولد در افغانستان ایجاد کند، مانع از سرریز مهاجرت غیرقانونی نیروی متقاضی کار از این کشور به ایران میشود، زیرا مهاجرت غیرقانونی تبعات بسیاری برای ما و رابطه دو ملت دارد و بنابراین ما به دنبال این بحث هستیم و بودیم و اقداماتی هم انجام شده است.
سیادت افزود: قراردادهای خوبی در چند وقت اخیر با هیاتهای تجاری که اخیرا وارد افغاستان شدند، منعقد شده؛ اما این یک برنامه بلندمدت است.
ظرفیت افزایش تجارت بین ایران و افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به رفع موانع تجاری بین این دو کشور، گفت: موانع واردات برخی از کالاهای دیگر مثل حبوبات، گوشت و پنبه را در چند ماه اخیر کم کردیم و توانستیم این محصولات را از افغانستان وارد کنیم و برخی هم درصدد هستیم با رفع موانع و برنامهریزی درست اجرا شود.
سیادت خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در مرزهای جنوبی داریم، رابطه ما باید با کشورهای آسیای میانه از مرز سرخس و با افغانستان از ۳ مرز زمینی و یک مرز ریلی گسترش پیدا کند، هم تقاضا و علاقه برای افزایش تجارت در افغانستان وجود دارد و هم در طرف ایرانی. به ویژه تجربه تجارت در ماههای اخیر نشان میدهد که این نگاه در ایران هم نسبت به گذشته قویتر شده است.