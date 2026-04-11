اعلام ساعت کاری شعب بانک توسعه صادرات ایران از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، ساعت پذیرش مشتریان در شعب این بانک از تاریخ ۲۲ فروردین ماه جاری، تا اطلاع ثانوی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها ازساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

مشتریان گرامی می‌توانند به منظور تسریع در دریافت خدمات مورد نیاز خود، از خدمات الکترونیکی بانک نیز استفاده کنند.

