اعلام ساعت کاری شعب بانک توسعه صادرات ایران از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه
ساعت کاری شعب بانک توسعه صادرات ایران از روز شنبه ۲۲ فروردینماه جاری اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، ساعت پذیرش مشتریان در شعب این بانک از تاریخ ۲۲ فروردین ماه جاری، تا اطلاع ثانوی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و پنجشنبهها ازساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.
مشتریان گرامی میتوانند به منظور تسریع در دریافت خدمات مورد نیاز خود، از خدمات الکترونیکی بانک نیز استفاده کنند.