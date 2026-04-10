ضرورت توجه جدی به روابط مرزی با کشورهای همسایه

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، در جمع اعضای هیأت مدیره سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه اظهار کرد: تعدادی از همکاران سازمان راهداری در این جلسه حضور دارند و تعداد بسیار بیشتری از همکاران نیز در جایگاه‌های خدماتی در حال ارائه خدمت هستند و با آمادگی کامل خدمات خود را ارائه می‌دهند که به همه دست مریزاد و خدا قوت می‌گویم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماهیت فعالیت‌های این سازمان ادامه داد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از بیرون شاید ساده به نظر برسد و تصور شود که فعالیت‌های آن تنها در حوزه کارهای عمرانی است، اما برای اینکه خدمات به این شکل روان ارائه شود، اقدامات بزرگ و هماهنگی‌های گسترده‌ای در پشت صحنه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تشکر من صمیمانه و از صمیم قلب است، زیرا هماهنگی‌ها و مهم‌تر از آن همدلی میان همکاران نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد امور دارد. اگر این همدلی وجود نداشته باشد، کار پیش نمی‌رود و صرفاً با یک مأموریت اداری نمی‌توان چنین کارهایی را انجام داد.

وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع باید فراتر از چارچوب‌های اداری عمل کرد. این روحیه را در میان همکارانم بارها دیده ام. فرقی هم نمی‌کند در چه جایگاهی باشید؛ همه با هم همکاری کردند تا بهترین اتفاقات رقم بخورد.

صادق تصریح کرد: گواهی می‌دهم که هر زمان اعلام می‌شد مسیری مسدود شده است، معمولاً در فاصله دو سه ساعته یا حداکثر یک روز بعد اعلام می‌شد که مشکل برطرف شده است.

مدیریت بحران در محورهای مواصلاتی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازسازی محور زنجان–قزوین در طول جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی؛ ادامه داد: این کار جهادی، اتفاق بزرگی بود و باید مستند شود. همکاران سازمان راهداری با مدیریت بحران و عملیاتی کردن بهینه آن، توانستند مسیر را دوباره فعال کنند. همین موضوع در بازسازی آزادراه تبریز نیز رخ داد.

وی افزود: برای ما استمرار و پایداری خدمات مهم‌تر از قضاوت‌ها بود و مردم خود این خدمات را مشاهده می‌کنند. وقتی در دوردست‌ترین روستاها نیز کالاهای مورد نیاز موجود است، نشان می‌دهد این زنجیره به‌درستی کار خود را انجام داده است.

وی با اشاره به همکاری میان دستگاه‌ها گفت: وزارتخانه‌های دیگر نیز در حوزه خدمات‌رسانی تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند. در جلسات و تماس‌های متعدد، مسئولان دستگاه‌های دیگر نیز پیگیر موضوعات بودند. برای نمونه در حوزه تأمین سوخت و مسائل مرتبط با ناوگان، پیگیری‌هایی انجام شد و حتی برخی بدهی‌ها نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همکاری‌هایی که در حوزه‌هایی مانند تأمین لاستیک، وام و روغن خودرو انجام شد برای جامعه رانندگان پیام مهمی داشت و نشان داد که همه دستگاه‌ها قدردان زحمات آن‌ها هستند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کاری که در حوزه حمل‌ونقل و راهداری انجام می‌شود فقط جنبه مادی ندارد و ابعاد معنوی قابل توجهی دارد. وی خطاب به کارکنان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: همه شما جانانه پای کار ایستادید و لازم است این مسیر با تلاش بیشتر ادامه یابد.

صادق با اشاره به برنامه‌های آینده وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: جنگ ما را نسبت به برخی موضوعات هوشیارتر کرد. بر اساس شرایط موجود لازم است در برخی پروژه‌ها و اولویت‌بندی‌ها بازنگری انجام شود. باید در کنار موارد محلی، به ابعاد ملی و بین‌المللی پروژه‌ها نیز توجه شود.

صادق در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباطات منطقه‌ای گفت: در ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه لازم است بازنگری‌هایی انجام شود. اتفاقاتی که در شرق کشور رخ داد؛ نشان داد که ظرفیت های بهتری در این منطقه وجود دارد.

وی با اشاره به همکاری میان سازمان‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی گفت: همدلی میان شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه در طول جنگ بسیار تقویت شد؛ لازم است این موضوع تقویت و ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز شاهدیم که سازمان‌ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات یکدیگر وارد عمل می‌شوند. همین روحیه خانوادگی در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی تأثیر زیادی در پیشبرد امور داشته است.

