به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، وضعیت کلی مخازن سدهای کشور تا ۱۶ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاکی از آن است که ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده که در مقایسه با رقم ۱۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است، اما نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش محسوسی نداشته است.

موجودی آب سدها تا این تاریخ ۲۸ میلیارد و ۴۹۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب سال قبل ۱۳ درصد بیشتر شده است.

پرشدگی سدها نیز به ۵۵ درصد رسیده است. بررسی وضعیت ذخایر سدهای تهران حاکی از آن است که سد امیرکبیر با ۴۰ میلیون متر مکعب موجودی و ۲۲ درصد پرشدگی ۵۶ درصد نسبت به پارسال آب بیشتری ذخیره کرده است.

سد لار با تنها ۲ درصد پرشدگی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته منفی است.

طالقان هم با ۲۳ درصد پرشدگی ۵۷ درصد کاهش ذخیره دارد اما طبق گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور بارش های هفته جاری این سد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

لتیان-ماملو با ۲۰ درصد ذخیره نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

بررسی آخرین آمار بارش در سال جاری نشان می دهد اگرچه در اثر وقوع بارش های ابتدایی سال، شرایط کشور در مقایسه با بلندمدت در شرایط نرمال قرار دارد ولی توزیع بارش در سطح کشور یکنواخت نبوده و همچنان ۹ استان با جمعیت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در شرایط زیر نرمال قرار دارند. در برخی استان ها از جمله تهران، قم و مرکزی وضعیت بارش نامناسب است و با کاهش بیش از ۲۵ درصد نسبت به میانگین بلندمدت روبرو هستیم.

استان‌های قم و مرکزی با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به بلندمدت بدترین استان‌ها و استان تهران نیز با کاهش ۲۷ درصدی نسبت به بلندمدت در وضعیت نامطلوب بارش در کشور قرار دارد.

بارش سال جاری با افزایش ۴ درصدی نسبت به بارش متوسط بلندمدت و با افزایش ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

بررسی موجودی سدهای کشور به طور متوسط به حدود ۵۵ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۳ درصدی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل الگوی مکانی بارش‌ها و بارش برف علیرغم افزایش موجودی مخازن سدهایی مثل حوضه آبریز کارون، کرخه و مرزی غرب موجودی سدهایی مانند سدهای استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تامین آب شرب در شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان، یزد با محدودیت مواجه است و مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

