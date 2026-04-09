به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، با حضور در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به حمله دشمن به پل B1 در آزادراه کنارگذر شمالی کرج اظهار کرد: پس از فاجعه انسانی میناب که به سراسر جهان مخابره شد، مهم‌ترین اتفاق در جنگ تحمیلی سوم، حمله به پل B1 در آزادراه شمالی کرج بود.

وی افزود: این پل که برای تسریع و تسهیل رفت‌وآمد طراحی شده بود قبل از افتتاح و بهره‌برداری هدف قرار گرفت که نشان‌دهنده دشمنی عمیق با مردم و تمدن دیرپای ایران اسلامی است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جدا از خسارات فراوانی که به این سازه وارد شد، زحمات کارگرانی که در سرما و گرما و در ارتفاعات این پل را ساخته‌اند هدر رفت و این موضوع دل‌گیرکننده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به نقشه ایران روشن می‌شود چرا بغض نسبت به این کشور چنین عمیق است؛ سراسر این سرزمین همچون نگینی در جهان می‌درخشد.

صادق در ادامه بر ضرورت مستندسازی مراحل ساخت پل B1 تأکید کرد و گفت: مستندسازی مراحل ساخت پل پیش و پس از حمله دشمن ضروری است تا آیندگان از زحمات کشیده‌شده آگاه شوند.

وزیر راه و شهرسازی درباره هدف از حضور خود در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز اظهار کرد: حضور امروزم در این مکان به دو دلیل است؛ یکی خسته‌نباشید به همکارانم در جبهه ساخت و دیگری مسئولیت شرکت ساخت و توسعه در بازسازی زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل.

وی افزود: همکارانم در شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خوش درخشیدند و لازم بود از تک‌تک آنان به صورت حضوری قدردانی کنم.

وزیر راه و شهرسازی با حضور در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خسارات جنگ رمضان را ارزیابی و پیشرفت بازسازی پروژه‌های اولویت‌دار را بررسی کرد.

