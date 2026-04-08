مقاومت ۴۰ روزه ملت، دشمنان را به پذیرش شکست واداشت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامیداشت موفقیت تاریخی ملت ایران در چهلمین روز شهادت جمعی از فرماندهان و فرزندان کشور، این دستاورد را حاصل پایداری و همبستگی مردم دانست و تأکید کرد این ایستادگی، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.
به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در پیامی ضمن قدردانی از ایستادگی مردم و تلاش خدمتگزاران، بر نقش کلیدی خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات در حفظ پایداری خدمات ارتباطی کشور در شرایط سخت تأکید کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من یتوکّل علیالله فهو حسبه» "هر کس بر خداوند توکل کند، خداوند برای او کافی است. " قرآن کریم
موفقیت تاریخی ملت بزرگ ایران را در چهلمین روز شهادت رهبر عزیز امت و جمعی از سرداران و فرزندان این سرزمین گرامیمیدارم؛ موفقیتی که در پی چهل روز مقاومت و ایستادگی به دست آمد. روزهایی که اگرچه با اندوه آغاز شد، اما صبح پیروزی از دل آن دمید. آنچه در این مدت به ثمر نشست، چیزی نبود جز پایداری و همبستگی مردم سربلند ایران، همراه با خدمات بیوقفه خدمتگزاران ملت و به ویژه شجاعت سربازان و فرناندهان و مقاومت همه دلبستگان حقیقی این مرزوبوم. در نتیجه این مقاومت تاریخی، دشمنان وطن با وجود تمام طراحیها و سرمایهگذاریهای گسترده، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند و شکست خود را پذیرفتند.
این دستاورد بزرگ و باشکوه یک بار دیگر نشان داد که وفاق ملی و ایستادگی مردمی، قویترین عنصر اقتدار ملی است که موجب خنثیسازی توطئههای دشمنان میشود.
اینجانب ضمن بزرگداشت این موفقیت تاریخی، یاد و مجاهدت همه کسانی را گرامی میدارم که در این روزهای پرالتهاب، بیادعا و خستگیناپذیر ایستادند و تلاش و جهاد کردند. در این میان، نقش خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار سایر خادمان ملت بر کسی پوشیده نیست؛ مجاهدان خاموشی که در پشت صحنه، راستقامت و استوار، به صورت شبانهروزی برای خدمترسانی به مردم سراسر کشور تلاش کردند؛ برای حفظ تماسهای ساده گرفته، جابهجایی دادهها و مرسولات حیاتی، کنترل دستاندازیها و مقابله با حملات سایبری و فیزیکی به زیرساختهای ارتباطی، و سایر خدمات ارتباطی. تعهد و تخصص این عزیزان مانع از اختلال در ارائه خدمت به مردم شد. به تمام این مجاهدان، صمیمانه خداقوت میگویم.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دیرباز مسئولیت خطیر برقراری و پایداری شبکه عظیم ارتباطی کشور و حراست از زیرساختهای گسترده مرتبط با جابهجایی محصولات – از داده تا مرسوله، از ایجاد تماس تا تولید و توسعه خدمات – را بر عهده داشته است. این مسئولیت، همیشگی و پایدار است و به لطف خداوند و با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان و برنامهریزی واقعبینانه مدیران، در ادامه راه هم مورد اهتمام وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت. بیگمان مسیر توسعه ارتباطات کشور، از شفافیت در عملکرد، پاسخگویی به مردم، سرمایهگذاری هدفمند در حوزه فناوری و هوشمندسازی و همچنین تربیت و پشتیبانی از نیروهای متخصص میگذرد. تعهد ما این است که با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و نیازهای روزافزون جامعه، شبکهای پایدار، امن و عادلانه برای همه ایرانیان فراهم کنیم.
با امید به پیروزیهای روزافزن ملت عزیز و بزرگوان ایران