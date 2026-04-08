پایداری برق کشور حفظ شد
به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی _وزیر نیرو_ در گفت و گویی با اشاره به آسیب دیدن زیرساختهای برق در جریان حملات اخیر گفت: دشمن خبیث به هیچ زیرساختی رحم نکرد و در نقاطی که مورد اصابت قرار گرفت، صنعت برق نیز هدف قرار گرفت.
وزیر نیرو اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که آنها شاخصها و بخشهای مشخصی از صنعت برق را نیز هدف قرار میدادند؛ برای مثال پستهای برق و نیروگاهها مورد اصابت قرار میگرفتند.
وی ادامه داد: متاسفانه در مواردی که به بهانه صنعت حمله میکردند، ابتدا نیروگاه آن مجموعه را نیز هدف قرار میدادند.
وزیر نیرو با بیان اینکه تلاش شده آسیبها تا حد امکان جبران شود، گفت: خوشبختانه تا این لحظه تلاش کردهایم با کمک همکاران، اگر احیانا نیروگاهی متعلق به یک صنعت مورد اصابت قرار گرفته، آن را جبران کنیم و به آن مجموعه کمک کنیم.
وی افزود: انشاءالله با کمک مردم و با مصرف بهینه تلاش میکنیم نیاز صنایع به برق تامین شود.