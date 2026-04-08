قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار رسید

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۹ فروردین) پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مدعی آتش‌بس دو هفته‌ای جنگ علیه ایران منوط به رفع اختلال تنگه هرمز شد، به زیر ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه با ۱۴ دلار و ۵۱ سنت یا ۱۳.۳ درصد کاهش به ۹۴ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۱۷ دلار ۱۶ سنت یا ۱۵.۲ درصد افت به ۹۵ دلار و ۷۹ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

تغییر موضع ترامپ اندکی پیش از مهلت خودخوانده‌ برای حمله به زیرساخت‌های انرژی رخ داد و اعلام کرد که این آتش‌بس دو طرفه است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در روز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت توقف حمله‌های علیه ایران، حمله به مواضع دشمن را متوقف خواهد کرد و عبور امن از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران به‌مدت دو هفته امکان‌پذیر خواهد بود.

سائول کاوونیک، تحلیلگر مؤسسه ام‌اس‌تی مارکیو (MST Marquee) گفت: حتی با وجود توافق صلح، ایران ممکن است در آینده جسارت بیشتری برای تهدید تنگه هرمز پیدا کند و بازار، ریسک فزاینده این گذرگاه راهبردی را در آینده ارزیابی خواهد کرد.

جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ماه مارس شاهد شدیدترین افزایش ماهانه قیمت نفت با بیش از ۵۰ درصد بود.

ویوک دار، تحلیلگر بانک کامنولث، در یادداشتی نوشت: بر اساس جزئیات توافق جامع، هنوز هم امکان ایجاد یک اختلاف قیمتی ژئوپلیتیک قابل توجه برای آینده قابل پیش‌بینی وجود دارد.

ترامپ گفت: ایالات متحده یک پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای از ایران دریافت کرده است و این مبنایی عملی برای مذاکره خواهد بود و طرف‌ها برای دستیابی به یک توافق قطعی برای صلح بلندمدت بسیار پیش رفته‌اند.

تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آی‌جی (IG)، در این باره گفت: این اتفاق آغاز مناسبی است و می‌تواند راه را برای بازگشایی دائمی‌تر هموار کند، اما هنوز باید منتظر اما و اگرهای زیادی بود.

شاخص دابلیوتی‌آی در خلاف جهت الگوهای معمول قیمت، اختلاف قیمت خود را نسبت به برنت حفظ کرده است، زیرا قرارداد تحویل آن برای ماه مه است در حالی که برنت برای ژوئن است، این موضوع نشان می‌دهد بشکه‌هایی که تاریخ تحویل آنها زودتر است، قیمت بالاتری دارند.

