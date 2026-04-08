به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ملت، با گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به ایران سرافزار و آغاز جنگ رمضان، شرکت بیمه ملت با تلاش مضاعف کارکنان و شبکه فروش خود، به روند خدمت‌رسانی به بیمه‌گزاران ادامه داده است.

این شرکت با هدف رسیدگی سریع به پرونده‌های خسارت و پرداخت به مطالبات، تمام توان خود را به کار گرفته است.

در همین راستا، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ملت از آغاز جنگ رمضان تاکنون، با حضور مستمر در مجموعه و برگزاری جلسات مختلف نظیر کمیته پدافند غیرعامل و پیگیری امور روند خدمت‌رسانی را پایش کرده‌اند. همچنین، معاونین و مدیران فنی شرکت نیز با بازدیدهای دوره‌ای از روند ارائه خدمات به بیمه‌گزاران اطمینان حاصل کرده‌اند.

با وجود اینکه برخی شعب و نمایندگی‌های بیمه ملت در جریان جنایات دشمن امریکایی- صهیونیستی و حمله به نقاط مسکونی و غیرنظامی دچار خسارت شده‌اند، خانواده بزرگ بیمه ملت بر این اصل تأکید دارد که ارائه خدمات به بیمه‌گزاران و مشتریان نباید قطع شود و این شرکت با سرعت و دقت تعهدات و مسئولیت‌های خود را نسبت به بیمه‌گزاران انجام می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده عزم راسخ بیمه ملت در حفظ حقوق مشتریان و ارائه خدمات مطلوب در سخت‌ترین شرایط است.

بر این اساس به اطلاع همه بیمه‌گزاران و مشتریان می‌رساند که خدمات بیمه ملت به صورت حضوری و آنلاین ادامه دارد و بیمه‌گزاران می‌توانند برای پیگیری خدمات بیمه‌ای به شعب و نمایندگی‌های بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

بی تردید جنایات دشمن آمریکایی – صهیونیستی در به شهادت رساندن و مجروح کردن هموطنان و ایجاد خسارت خللی در اراده مردم ایران در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت وارد نخواهد ساخت. در این راستا شرکت بیمه ملت نیز آماده همراهی، خدمت رسانی و پاسخگویی به نیازهای مردم شریف ایران است.

