وایب؛ پلتفرم خرید اعتباری تحت حمایت بانک رفاه کارگران

وایب پلتفرم خرید اعتباری تحت حمایت بانک رفاه کارگران است که با هدف افزایش قدرت خرید بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی و حقوق‌بگیران از بانک رفاه کارگران طراحی شده است. این پلتفرم با فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر به اعتبار، امکان خرید آنلاین و حضوری را در شبکه‌ای گسترده از پذیرندگان فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، پلتفرم مذکور با این نگاه شکل گرفته است که دسترسی به خرید اعتباری برای کاربران واجد شرایط، ساده‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد و بتوانند متناسب با نیاز خود، از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند.
چه کسانی می‌توانند از خدمات وایب استفاده کنند؟
• بازنشستگان، مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی؛
• پرسنل شرکت‌های دولتی و خصوصی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند؛
• دارندگان کارت رفاهی بانک رفاه کارگران؛
• کارکنان، بازنشستگان و بانک‌یاران بانک رفاه کارگران؛
خدمات وایب
در وایب، خرید کاربران بسته به نوع دسترسی آن‌ها از سه روش انجام می‌شود:
الف: پرداخت با کارت هدیه وایب؛ ویژه کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از بن‌کارت سازمانی وایب استفاده می‌کنند.
ب: پرداخت با اعتبار وایب؛ ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی و حقوق‌بگیران از بانک رفاه کارگران.
ج: پرداخت با کارت رفاهی؛ ویژه دارندگان کارت رفاهی بانک رفاه کارگران
طرح‌های خرید با اعتبار وایب
در روش پرداخت با اعتبار وایب، دو طرح اصلی برای کاربران فعال است:
1: وایب مارکت:
طرح خرید اقساطی برای تأمین مایحتاج و خریدهای روزمره‌تر؛
تا سقف ۲۰ میلیون تومان اعتبار؛
بازپرداخت در ۴ قسط؛
بدون سود، بدون پیش‌پرداخت، بدون چک و ضامن؛
قابل استفاده در بیش از ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور.
2: وایب پلاس:
طرح خرید اعتباری برای خریدهای بزرگ‌تر؛
بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار؛
اقساط از ۴ ماه به بالا؛
امکان خرید از بیش از ۱۶ دسته‌بندی متنوع از جمله کالای دیجیتال، لوازم خانگی، مد و پوشاک و سایر گروه‌های کالایی؛
خرید کاملاً آنلاین و یکپارچه؛
بدون سود، بدون پیش‌پرداخت، بدون چک و ضامن.
نحوه مشاهده اعتبار در وایب
اعتبار بازنشستگان تأمین اجتماعی و حقوق‌بگیران از بانک رفاه کارگران از پیش در وایب فعال شده است.
کاربران می‌توانند با ورود به سایت Vibe.ir، انتخاب گزینه ورود و وارد کردن شماره تلفن همراه خود، وارد پروفایل شخصی‌شان شوند و اعتبار فعال‌شده خود را مشاهده کنند. 

 

 

