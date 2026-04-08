نرخ دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۹ هزار ۳۲۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۷۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۱ هزار و ۲۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۹ هزار و ۷۸۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۹۳۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۵۹۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۷۶ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۷۶۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۳۰۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۱۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۷ هزار و ۱۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۶ هزار و ۳۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۲ هزار و ۷۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۷۲ تومان است.

 

