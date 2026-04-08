نجات دلار با پشتوانه افزایش نرخ انرژی/ مقاومت مردمی، سد راه واشنگتن شد

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: جنگ رمضان مسائل زیادی را برای جهان آشکار کرد و برای ایرانیان در جهان ثابت شد که حقوق بین‌الملل وجود ندارد و قانون جنگل حاکم است.

وی به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش حقوق بین‌الملل اشاره کرد و گفت: حتی زمانی که از او سوال شد که آیا حملات به زیرساخت‌ها خلاف حقوق بین‌الملل نیست، پاسخ داد من حرف خودم را می‌زنم، کار خودم را می‌کنم.

خاقانی افزود: شاهد آن بودیم که پل‌های ارتباطی هدف قرار گرفتند؛ بمباران این پل‌ها پیش از عملیات تخریب خطوط راه‌آهن انجام گرفت و احتمال می‌رفت، حملات به زیرساخت‌ها ادامه خواهد یافت.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: پس از ملاقات‌هایی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با سران عرب و با سوریه داشت، این احتمال داده شد که همزمان با زدن زیرساخت‌های ایران، زلنسکی هم بعضی از چاه‌های نفت و پلتفرم‌های نفتی فعال در دریای خزر را تحت عنوان یک پرچم دروغین بزند که اگر این اتفاق می‌افتاد قیمت نفت به بیش از ۲۰۰ دلار می‌رسید.

خاقانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت نفت و انرژی به نفع چه کشورهایی است افزود: افزایش قیمت‌ها صرفاً یک اتفاق اقتصادی عادی نیست، کسانی که این جنگ‌ها را طراحی می‌کنند، دهه‌هاست که بر روی این برنامه‌ها کار کرده‌اند.

تلاش ایالات متحده برای ایجاد یک پشتوانه قوی

به گفته خاقانی، یکی از دلایل اصلی این اقدامات، تلاش ایالات متحده برای ایجاد یک پشتوانه قوی برای دلار از طریق نفت و گاز است تا از سقوط ارزش آن جلوگیری کند. برخلاف گذشته که افزایش قیمت نفت باعث کاهش قدرت خرید دلار می‌شد، اکنون شاهد روندی معکوس هستیم، با افزایش قیمت نفت، قدرت خرید دلار نیز بالا می‌رود.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: تغییر نسبت قیمت بین نفت شاخص دریای شمال (برنت) و نفت خام WTI آمریکا بود. در گذشته، نفت برنت همیشه چند دلار گران‌تر از WTI بود، اما اکنون این نسبت معکوس شده و WTI (با قیمت حدود ۱۱۴-۱۱۵ دلار) از برنت (حدود ۱۰۸-۱۰۹ دلار) گران‌تر است. این تغییر، نشان‌دهنده تلاش برای تصرف منابع انرژی در مناطق وسیعی از جمله ایران، حوزه دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز و عراق است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا، حتی اخیراً اعلام کرد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، آمریکا سراسر این کشور را تصرف خواهد کرد و این یعنی تأییدی بر اولویت نفت و گاز در اهداف آمریکا.

تلاش برای گسترش نفوذ بر منطقه

این کارشناس انرژی، عملیات اخیر در اصفهان را که با ادعای نجات یک خلبان آمریکایی توجیه شد، دروغی آشکار خواند و گفت: این اقدام تلاشی هدفمند از سوی نیروهای آمریکایی و اسرائیلی برای اشغال بخشی از ایران و گسترش نفوذ به مناطق دیگر بود.

خاقانی با اشاره به حضور گسترده و چشمگیر نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل شامل جنگنده‌ها، سوخت‌رسان‌ها، هلیکوپترها و نیروهای ویژه در منطقه، از اقدام شجاعانه نیروهای نظامی ایران در سرنگونی هواپیماهای مهاجم تقدیر شد. این عملیات، شکستی دیگر برای مهاجمان محسوب می‌شود و با حادثه تلخ طبس در سال ۱۳۵۹ مقایسه می‌شود، چرا که مهاجمان در نهایت مجبور به عقب‌نشینی و فرار از عملیات ناتمام خود شدند.

وی به اعتراف خود آمریکایی‌ها مبنی بر سقوط یکی از هواپیماهایشان در خارج از مرزهای ایران اشاره کرد و گفت: پس از این ناکامی، دونالد ترامپ به شدت خشمگین شد و اقدام به فحاشی کرد.

خاقانی همچنین با اشاره به سکوت کشورهای اروپایی و رویکرد دوگانه چین و روسیه در قبال این وقایع افزود: آمریکا از طریق این اقدامات به دنبال تضعیف ایران بود. او گفته است مردم محلی با هر اسلحه‌ای که در دست داشتند به سمت ما شلیک می‌کردند. این اظهارنظر، به وضوح نمایانگر مقاومت سرسختانه و غیرمنتظره مردمی بوده که نیروهای مهاجم با آن مواجه شدند و دلیل اصلی ناکامی عملیات محسوب می‌شود.

حمله به زیرساخت‌ها؛ درس‌های تاریخی از خیانت به ملت‌ها

این کارشناس حوزه انرژی اعلام کرد: واشنگتن به این نتیجه رسید که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با مقاومت مردم ایران، حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور است و هدف از این اقدام، تضعیف انسجام ملی و ایجاد فرصت برای عوامل داخلی و نفوذی عنوان شد.

وی در خصوص تکذیب ادعاهای اخیر دونالد ترامپ توسط کردهای سوریه، دلیل این موضوع را تجربه تلخ آن‌ها از پشت کردن آمریکا دانست و گفت: پس از اینکه آمریکا از کردها علیه دولت بشار اسد استفاده کرد، با روی کار آمدن احمد‌ الشرع، از کردها خواسته شد تا سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند، که این خود نشانه‌ای از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش بود.

این کارشناس حوزه انرژی همچنین به تجربیات تاریخی در عراق اشاره کرد و گفت: همواره اقلیتی خائن در میان کردها و دیگر گروه‌ها وجود داشته‌اند که توسط نیروهای خارجی حمایت شده‌اند.

وی به آموزش کردها توسط موساد اسرائیل در سال ۱۹۷۱ در کردستان عراق برای جنگ علیه حکومت بغداد اشاره کرد و افزود: در آن زمان، شاه ایران نیز به این افراد اسلحه می‌داد و مجروحانشان در بیمارستان‌های ایران مداوا می‌شدند.

خاقانی در ادامه به پیمان ۱۹۷۵ الجزایر بین شاه ایران و صدام حسین اشاره و بیان کرد: پس از این آشتی (که هر دو تحت حمایت قدرت‌های آمریکا و شوروی سابق بودند)، کردهای عراق آواره شده و در اردوگاهی در عظیمیه کرج مستقر شدند که بعدها توسط آمریکایی‌ها بمباران شد.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم ایران، ایران را دوباره خواهند ساخت و آمریکا به اهداف شوم خود نخواهد رسید و به همه ثابت شده است که افرادی که به کشور خود خیانت می‌کنند، عاقبت خوبی ندارند.

