طرح بخشودگی جرائم دیرکرد ره آورد ایران زمین تمدید شد
بانک ایران زمین به منظور تسهیل تسویه بدهی مشتریان و کاهش مطالبات غیر جاری، طرح ره آورد ایران زمین تا پایان خردادماه سال جاری تمدید کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی؛ این طرح فرصتی مناسب برای مشتریانی است که دارای بدهی های غیرجاری و یا اقساط معوق هستند تا با پرداخت بخشی از بدهی با شرایط آسان تر، پرونده خود را تعیین تکلیف کنند.
بخشودگی جرایم دیرکرد، تعدیل نرخ سود و محاسبه بدهی با نرخ شورای پول و اعتبار، امکان امهال تسهیلات با پرداخت حداقل ۳۰٪ نقدی و بازپرداختی مابقی بدهی با شرایط آسانتر و بستن کامل پرونده و رفع محدودیت های بانکی از جمله مزایای این طرح است.
لازم به ذکر است میزان تخفیف و بخشودگی با توجه به مقدار تسویه افزایش مییابد و مشتریان میتوانند از تخفیفات حداکثری طرح بهرهمند شوند.
مشتریان گرامی می توانند برای استفاده از مزایای این طرح به نزدیک ترین شعبه بانک ایران زمین مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.