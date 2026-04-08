حمایت از تولید کالاهای اساسی با ابزارهای مالی تعهدی/ ۸۱ همت تامین مالی درقالب روش های تعهدی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا ضمن اعلام عملکرد ۸۱ همتی این بانک در زمینه تامین مالی بخش تولید با استفاده از ابزارهای مالی تعهدی از سال گذشته تا کنون، اظهار داشت: در سال گذشته ۳۴ همت تامین مالی بخش های تولیدی درقالب اوراق گام، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی داخلی و ۴۷ همت نیز از اواخر سال تا کنون در قالب اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی پو» برای تامین نقدینگی زنجیره دام و طیور صورت گرفته است.

وی افزود: استفاده از ابزارهای مالی تعهدی به شکل سنتی و دیجیتال، راهکاری موثر در حل معضل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است و در شرایط حساس کنونی، تداوم تولید کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ و حمایت از زنجیره تامین این اقلام در راستای امنیت ملی ضرورت دارد.

متقی‌نیا خاطر نشان کرد: با وجود شرایط دشوار جنگی، شعب بانک کشاورزی از آغاز جنگ تحمیلی سوم با حضور مداوم و استمرار صدور «نوی پو» برای فعالان زنجیره دام و طیور، اعم از دامداران و مرغداران، تولید کنندگان و واردکنندگان نهاده ها، به سهم خود تلاش کرده است تا خللی در تامین کالاهای اساسی و پایداری سفره هموطنان ایجاد نشود.

