سیدهاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تهدید به حمله به نیروگاه‌ها و شرایط تامین برق اظهار داشت: اکنون بزرگترین شانس ما این است که از نظر تقاضا در زمان کم باری هستیم و با توجه به اینکه شبکه برق ایران گسترده و قوی است، بنابراین اگر نیروگاه نیز دچار آسیب شود در کوتاه مدت دچار آسیب نمی‌شویم.

‎وی افزود: اکنون ظرفیت تولید ۱.۵ تا ۲ برابر مصرف و تقاضا است در نتیجه آسیب به نیروگاه‌ها ممکن است چند ساعت منجر به قطعی برق شود و مشکلی برای تامین بوجود نمی‌آید.

‎استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه حمله به نیروگاه‌ها در کوتاه مدت مشکلی بوجود نمی‌آورد، گفت: مسئله اصلی این است که اکنون زمانی است که باید نیروگاه‌ها وارد پروسه تعمیرات اساسی شوند تا زمان فصل گرما وارد مدار سرویس شوند، بنابراین در صورت آسیب به نیروگاه‌ها تعمیرات اساسی تقریبا منتفی می‌شود.

‎وی یادآور شد: نتایج آسیب به نیروگاه‌ها ۲ ماه دیگر مشخص می شود.

‎اورعی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم، تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه ما آسیب پذیر هستیم این است که تولید را متمرکز کرده‌ایم، بنابراین دشمن ما را تهدید می‌کند.

‎ وی بر لزوم‌ سرمایه گذاری در توسعه تجدیدپذیرها بعنوان پدافند غیر عامل تاکید و اظهار داشت: موضوع مهم این است که ما از اکنون باید به فکر دوران پس از جنگ باشیم. برنامه‌ای برای توسعه شبکه برق کشور طراحی کنیم و یکی از پارامترهایی که مدنظر قرار خواهد گرفت توسعه تجدیدپذیرها و البته پدافند غیر عامل است.

‎استاد دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد: اکنون وقت آن است که کشور صنعت انرژی تجدیدپذیر را تقویت کند یعنی کار اساسی و‌ اصولی انجام دهیم.

‎وی درباره هزینه احداث هر کیلو وات ساعت نیروگاه گفت: هر کیلو وات ساعت نیروگاه ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار یعنی هر مگاوات برق ۶۰۰ تا۷۰۰ هزار دلار هزینه دارد.

‎اورعی با تاکید بر اینکه صنعت برق ایران خیلی قوی است و ما تقریبا نیازی به خارج از کشور نداریم، گفت: بازگرداندن نیروگاهی که دچار آسیب می شود؛ زمانبر است اما توان فنی ایران بالاست.

‎وی با بیان اینکه باید از صنعت برق حمایت کنیم، افزود: برنامه توسعه صنعت برق با اتکا به توانمندی ساخت داخل و بومی سازی انجام دهیم نه اینکه پنل خورشیدی را از چین وارد کنیم.

‎این کارشناس ارشد انرژی بلک اوت شبکه را بدترین حالت دانست و افزود: حمله به نیروگاه و مواضع غیرنظامی غیر قانونی است.

‎وی یادآور شد: اگر دچار کمبود برق شویم صنعت، تولید و اقتصاد ملی متوقف می شود و‌ این بدترین حالت است.

