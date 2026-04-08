حمله به یکی از واحدهای پتروشیمی امیرکبیر/ هیچگونه نشت مواد رخ نداده است
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیهای درباره حمله دشمن به تأسیسات پتروشیمی امیرکبیر اعلام کرد:
به گزارش ایلنا، ساعتی پیش در شامگاه سهشنبه، ۱۸ فروردین یکی از واحدهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.
نیروهای عملیاتی و آتشنشانی در حال اطفای حریق در شرکت پتروشیمی امیرکبیر هستند.
تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان دریافت نشده است.
هیچگونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت نگرفته است و وضهیت تحت کنترل است.
این حادثه هیچگونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.