خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به یکی از واحد‌های پتروشیمی امیرکبیر/ هیچ‌گونه نشت مواد رخ نداده است

حمله به یکی از واحد‌های پتروشیمی امیرکبیر/ هیچ‌گونه نشت مواد رخ نداده است
کد خبر : 1770801
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌‌ای درباره حمله دشمن به تأسیسات پتروشیمی امیرکبیر اعلام کرد:

به گزارش ایلنا، ساعتی پیش در شامگاه سه‌شنبه، ۱۸ فروردین یکی از واحد‌های شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.

نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانی در حال اطفای حریق در شرکت پتروشیمی امیرکبیر هستند.

تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان دریافت نشده است.

هیچ‌گونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت نگرفته است و وضهیت تحت کنترل است.

این حادثه هیچ‌گونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار