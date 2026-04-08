به گزارش ایلنا، ساعتی پیش در شامگاه سه‌شنبه، ۱۸ فروردین یکی از واحد‌های شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.

نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانی در حال اطفای حریق در شرکت پتروشیمی امیرکبیر هستند.

تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان دریافت نشده است.

هیچ‌گونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت نگرفته است و وضهیت تحت کنترل است.

این حادثه هیچ‌گونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

