هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی گزارش نشده است

به گزارش ایلنا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی در دیداری درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی و برنامه‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ گفتگو کردند.

پورمحمدی گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی و اطلاعات ارسالی از سطح کشور هیچ گونه کمبود در بازار کالاهای اساسی ثبت نشده است که نشان دهنده تدابیر مناسب وزارت جهادکشاورزی برای امنیت غدایی در شرایط بحرانی است. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه دولت از تولیدکنندگان و تامین کنندگان بخش کشاورزی گفت: امنیت غذایی و معیشت مردم در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و همه دستگاه های اجرایی به صورت هماهنگ به تحقق آن کمک می کنند. در این دیدار موضوعات و مسائل بخش کشاورزی در حوزه سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.