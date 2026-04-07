بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران درباره ضرورت صیانت از زیرساختهای حیاتی و امنیت انسانی
فدراسیون صنعت آب ایران درباره ضرورت صیانت از زیرساختهای حیاتی و امنیت انسانی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پی اظهارات مطرحشده در سخنرانی مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) از سوی رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص هدف قرار دادن زیرساختهای ایران و ادعای واهی همراهی مردم ایران با این حملات ، فدراسیون صنعت آب ایران، به عنوان نهادی تخصصی و برخاسته از جامعه حرفهای و مدنی کشور، نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به طرح چنین تهدیداتی اعلام میدارد.
زیرساختهای عمومی هر کشور از جمله شبکههای تأمین و توزیع آب، نیروگاههای برق، سدها، پلها، جادهها، تأسیسات صنعتی و خدمات درمانی صرفاً سازههایی فنی نیستند، بلکه شریانهای حیاتی زندگی مردم به شمار میآیند. هرگونه تهدید یا اقدام علیه این زیرساختها در عمل متوجه شهروندان عادی است؛ مردمی که زندگی روزمره، سلامت، امنیت و معیشت آنان به پایداری این سامانهها وابسته است.
قطع یا تخریب زیرساختهای حیاتی پیامدهایی دارد که فراتر از یک اختلال فنی است. از کار افتادن شبکه برق میتواند به توقف خدمات درمانی و تهدید جان بیماران وابسته به تجهیزات پزشکی منجر شود. اختلال در تأمین آب آشامیدنی سلامت عمومی را به خطر میاندازد و زمینه بروز بحرانهای بهداشتی را فراهم میکند. آسیب به پلها، جادهها و مراکز تولیدی نیز جریان زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را مختل کرده و معیشت میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد. این واقعیتها نه اغراقآمیز، بلکه تجربههای شناختهشدهای است که در بسیاری از بحرانهای جهان مشاهده شده است.
از منظر حقوق بینالملل و اصول بنیادین انسانی، زیرساختهای غیرنظامی و خدمات حیاتی باید از هرگونه تهدید و تخریب مصون بمانند. هدف قرار دادن این تأسیسات، در عمل زندگی و سلامت مردم عادی را در معرض خطر قرار میدهد و پیامدهایی ایجاد میکند که آثار آن میتواند سالها و حتی دههها بر جامعه باقی بماند.
تجربههای تاریخی نشان داده است که تخریب زیرساختهای اساسی یک کشور تنها یک واقعه مقطعی نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکره جامعه و توسعه انسانی است؛ زخمی که پیامدهای آن نهتنها در سطح ملی بلکه در ابعاد منطقهای و جهانی احساس میشود. آسیب به چنین زیرساختهایی میتواند چرخهای از بحرانهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی را ایجاد کند که اثرات آن نسلهای آینده را نیز در بر میگیرد.
فدراسیون صنعت آب ایران، به نمایندگی از جامعه تخصصی فعال در حوزه زیرساختهای حیاتی کشور، با صراحت اعلام میکند که امنیت و پایداری این زیرساختها مستقیماً با امنیت و کرامت انسانی مردم گره خورده است. مردمی که در زندگی روزمره خود—کودکانی که به آینده مینگرند، بیمارانی که به خدمات درمانی وابستهاند، و خانوادههایی که در پی امنیت و آرامش هستند نباید در معرض تهدیداتی قرار گیرند که پیامد آن متوجه جان و زندگی آنان است.
ما از جامعه جهانی، نهادهای بینالمللی، سازمانهای تخصصی و همه وجدانهای بیدار در سراسر جهان میخواهیم که نسبت به پیامدهای انسانی تهدید زیرساختهای حیاتی حساسیت نشان دهند و بر ضرورت صیانت از این بنیانهای اساسی زندگی مردم تأکید کنند. سکوت در برابر تهدیداتی که متوجه جان و سلامت انسانهای بیگناه است، با اصول بنیادین مسئولیت انسانی و حرفهای سازگار نیست.
فدراسیون صنعت آب ایران بر این باور است که حفظ امنیت زیرساختهای حیاتی، بخشی جداییناپذیر از امنیت انسانی و توسعه پایدار در جهان امروز است و صیانت از آنها مسئولیتی مشترک برای جامعه بینالمللی محسوب میشود.