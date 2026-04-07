مجوز تاسیس مراکز تجاری و خدمات ایرانی در خارج از کشور تمدید شد

مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور با موافقت رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، مجوز مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی خارج از کشور که تاریخ پایان مهلت اعتبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده است، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

این اقدام با موافقت محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در راستای دیگر اقدامات انجام شده سازمان با هدف تسهیل تجارت در شرایط فعلی و حمایت از گسترش فعالیت‌های تجاری در خارج از کشور انجام شده‌ است.

