به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه به مصوبات دولت درباره تنظیم بازار، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اشاره کرد و افزود:برای اجرایی شد مصوبات دولت و عملیاتی شدن مصوبات کارگروه ضرورت دارد همه تکالیف در دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومانی (۵٠همت) که برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی مصوب شده بود، از محل منابع قانون بودجه سال ١۴٠۵ تامین و سرمایه این بانک افزایش یابد.

نوری افزود: بانک کشاورزی مکلف شد که سه برابر اعتبار مصوب (۵٠ همت) تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی کشاورزی با اولویت دام، طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه واحدهایی که متاثر از آزادسازی نرخ ارز شده اند، قرار دهد.

رئیس کارگروه ملی امنیت غذایی با بیان اینکه شرایط خرید تضمینی گندم در سال ١۴٠۵ تسهیل می‌شود، تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت گندم، مقرر شد بانک کشاورزی علاوه بر تامین سرمایه در گردش، منابع مالی لازم برای خرید گندم را تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

نوری با قدردانی از بانک مرکزی برای تامین ارز وارداتی کالاهای اساسی افزود: بانک مرکزی از آغاز جنگ بسیار فعالانه و به موقع عمل کرد، منابع و اعتباراتی که تامین می‌شود طبق مصوبه در اختیار شرکت‌های دولتی برای تولید قراردادی مرغ و خرید تخم مرغ مازاد قرار خواهد گرفت.

وی بر ضرورت پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: گام اول امنیت غذایی ایجاد امنیت خاطر و تضمین امنیت سرمایه تولیدکننده داخلی است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت معوقات کشاورزان، گفت: مقرر شد نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وضعیت مطالبات و بدهی‌ها را بررسی و نهایی کنند و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۳ برای اقدام ارسال کنند‌‌.

هر کدام از اعضای «کارگروه ملی امنیت غذایی» در ابتدای این جلسه، گزارش مختصری از وضعیت بازار، قیمت کالاها، روند واردات و ترخیص کالا تامین ارز وارداتی، ارایه کردند‌.

اعضای کارگروه همچنین از تلاش‌های وزیر جهادکشاورزی و برنامه‌های عملیاتی و اثربخش وزارتخانه برای امنیت غذایی و آرامش بازار و فراوانی کالاها در میادین و فروشگاه‌ها، قدردانی کردند.

انتهای پیام/