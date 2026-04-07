قیمت نفت خام آمریکا از ۱۱۵ دلار فراتر رفت
به گزارش ایلنا، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۱۸ فروردین) با نزدیک شدن به مهلت تعیینشده آمریکا برای ایران بهمنظور رفع اختلال تردد از تنگه هرمز افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۷۴ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و ۵۱ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳ دلار و ۴۵ سنت یا ۳.۱ درصد افزایش به ۱۱۵ دلار و ۸۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تهدید کرده است که اگر ایران به مهلت تعیینشده برای رفع اختلال تنگه هرمز که بهطور معمول حدود یکپنجم عرضه نفت جهانی از آن میگذرد، عمل نکند، دستور حمله به پلها و نیروگاههای ایران را صادر میکند.
تهران در پاسخ به پیشنهاد ایالات متحده از طریق میانجی پاکستان، آتشبس را رد و اعلام کرد که پایان دائمی جنگ ضروری است و در برابر فشار برای بازگشایی تنگه هرمز مقاومت کرد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نووا در این باره گفت: رد پیشنهاد آتشبس از سوی تهران، تنشها را بالا نگه داشته و دیپلماسی را به بنبست رسانده است، قیمت نفت همچنان به روند افزایشی خود ادامه میدهد، زیرا خطر میدان نبرد دیگر در حد یک تئوری نیست.
حمله به زیرساختهای انرژی و کشتیرانی ادامه دارد و معاملهگران میترسند که حتی اگر جنگ پایان یابد، آسیب به زیرساختها میتواند تولید انرژی را برای ماهها متوقف کند، صادرات نفت و گاز چند تولیدکننده خلیج فارس بهدلیل محدود شدن عبور از طریق تنگه هرمز، کاهش یافته است.
تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کیسیام ترید (KCM Trade) گفت: اکنون در آستانه مهلت ترامپ، نگاه به زمان تا حدود زیادی به اندازه خود عوامل بنیادی در بازارهای نفت نقش مهمی ایفا میکند، ظرفیت توافق آتشبس، وزنه تعادلی ایجاد میکند و در صورت افزایش قدرت، میتواند سبب کاهش قیمتها شود، اما نگرانیهای مداوم درباره عرضه از تنگه هرمز و تأسیسات انرژی آسیبدیده، کف قیمتها را پایین نگه میدارد.
دیپلماتها گفتند که انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سهشنبه درباره قطعنامهای برای محافظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز رأیگیری کند، اما پس از مخالفت چین که دارای حق وتو دارد، این قطعنامه بهطور قابل توجهی اثرگذار نخواهد بود.
درگیریهای نظامی در منطقه خاورمیانه عرضه جهانی نفت خام را زیر فشار قرار داده و سبب شده است اختلاف قیمتی نفت خام دابلیوتیآی به بالاترین حد خود برسد، زیرا پالایشگاههای آسیایی و اروپایی در بحبوحه اختلال در جریان نفت خاورمیانه، برای تأمین منابع جایگزین تلاش میکنند.
شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عربی خود را برای تحویل در ماه مه به آسیا افزایش داد و اختلاف قیمتی بیسابقه ۱۹ دلار و ۵۰ سنت برای بشکه بالاتر از میانگین عمان/ دبی را ثبت کرد.
روسیه روز دوشنبه (۱۷ فروردین) اعلام کرد که پهپادهای اوکراینی به پایانه کنسرسیوم خط لوله انتقال نفت خزر واقع در دریای سیاه که ۱.۵ درصد از عرضه جهانی نفت را بهعهده دارد، حمله کردهاند و زیرساختهای بارگیری و مخازن ذخیرهسازی آسیب دیدهاند.
هشت عضو اوپکپلاس در تعهد جمعی خود برای حمایت از ثبات بازار نفت تصمیم گرفتند ۲۰۶ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند.