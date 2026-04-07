هیچکدام از جایگاههای سوخت تعطیل نیستند
سخنگوی جایگاهداران سوخت کشور گفت: همکاران ما در جایگاههای سوخت، علیرغم اینکه در برخی روزها زیر سایه حملات نیز قرار داشتند، اجازه ندادند کوچکترین اختلالی در امر توزیع سوخت برای مردم رخ دهد
به گزارش ایلنا، رضا نواز سخنگوی جایگاه داران سوخت کشور در گفتگویی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، تدابیر خاص و ویژهای برای سناریوهای مختلف در حوزه سوخترسانی در نظر گرفته شده و پایش و رصدی که پیش از این به صورت روزانه انجام میشد، اکنون به شکل ساعتی انجام میشود.
وی افزود: در تمام زنجیره تأمین سوخت از تولید، انتقال و حمل گرفته تا توزیع و فعالیت همکاران در جایگاههای سوخت، تلاش شده است کوچکترین خللی در روند سوخترسانی به مردم ایجاد نشود.
نواز ادامه داد: همکاران ما در جایگاههای سوخت، علیرغم اینکه در برخی روزها زیر سایه حملات نیز قرار داشتند، اجازه ندادند کوچکترین اختلالی در امر توزیع سوخت برای مردم عزیز رخ دهد و این موضوع را بهعنوان یک سنگر میدانند.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگویی با بیان اینکه با وجود مشکلات موجود، فعالان این حوزه ایستادگی کردهاند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ جایگاه سوختی در کشور تعطیل نیست.
وی خاطرنشان کرد: در تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز تجربه موفقی در مدیریت توزیع سوخت داشتیم و اکنون نیز با تلاش شجاعانه فعالان این حوزه، بیش از ۹۰ هزار نفر در سراسر کشور به صورت شبانهروزی و بدون لحظهای تأخیر در حال مدیریت و پشتیبانی جریان پایدار توزیع سوخت هستند.
نواز اظهار کرد: با لطف خداوند و همت فعالان این حوزه، آن وعدهای که به مردم داده بودیم مبنی بر اینکه سوخترسانی متوقف نخواهد شد، تاکنون محقق شده و روند تأمین و توزیع سوخت در سراسر کشور به صورت پایدار ادامه دارد.