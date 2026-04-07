هیچ مشکلی در حوزه حمل بار و مسافر در خوزستان وجود ندارد

به گزارش ایلنا، روح‌الله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان درخصوص تداوم خدمت‌رسانی مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان اظهار کرد: از روز آغاز جنگ، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه حضور پرسنل در ادارات مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای حضور ۳۰ درصدی نیروها انجام شد. همچنین برنامه‌ریزی برای پرسنل که امکان دورکاری داشتند نیز انجام و این ظرفیت ۳۰ درصدی در اداره‌کل به‌طور کامل محقق شد.

وی ادامه داد: تلاش شد حضور بانوان شاغل در اداره به حداقل برسد. با وجود این، تمامی امور مالی و خدمات مرتبط با ارباب‌رجوع و پیمانکاران در پایان سال انجام شد. همچنین از ابتدای سال، همکاران مجموعه راه و شهرسازی بلافاصله فعالیت خود را شروع کردند.

عمادی با اشاره به پیگیری موضوع انتخاب پیمانکاران و کارهای سامانه‌ای که گاها با مشکل مواجه می‌شد، گفت: از روز نهم اسفند تاکنون چندین پروژه به مرحله ابلاغ پیمانکار رسیده است و وضعیت پروژه‌ها فعال شد. ما در مجموعه راه و شهرسازی استان در کنار مردم و نیروهای مسلح، سعی کردیم تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: هر یک از پرسنل در مواقعی که حجم کار بیش از ظرفیت ۳۰ درصد شده، نیازمند این بود تا کار اضافه‌ای انجام دهند که همکاران با شوق و اختیار کارها را انجام دادند. در شرایط جنگ تحمیلی، فعالیت‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی و نیز اقدامات مجموعه بنادر در زمینه ترخیص کالاها با روند خیلی خوبی انجام شده است.

عمادی افزود: در بخش راهداری، در حمل بار و کالا و در حمل مسافر، هیچ مساله‌ای نداشتیم و همه امور به شکل مطلوب انجام شد. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد تأکید مقام عالی وزارت و معاونان، بحث ارزیابی خسارت‌ها در سطح استان است. مجموعه بنیاد مسکن در همه شهرستان‌ها فعال بوده و گزارش‌هایی که واصل می‌شوند، مورد بازدید قرار می‌گیرند. تعمیر واحدهایی که خسارت جزئی داشته‌اند نیز با همکاری مجموعه وزارت راه، مجموعه عمرانی استان و شهرداری‌ها در حال انجام است.

وی اظهار کرد: ارزیابی خسارت‌های شهر اهواز به‌تازگی به شهرداری محول شده و جلسات مربوطه نیز به نحو مطلوبی در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.

انتهای پیام/