مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان:
هیچ مشکلی در حوزه حمل بار و مسافر در خوزستان وجود ندارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان با بیان اینکه در بخش راهداری، چه در حمل بار و کالا و چه در حمل مسافر، هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر یکی از موضوعات مورد تاکید مقام عالی وزارت و معاونان، رصد و ارزیابی خسارتها در سطح استان است.
به گزارش ایلنا، روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان درخصوص تداوم خدمترسانی مجموعه دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان اظهار کرد: از روز آغاز جنگ، ابلاغیهها و دستورالعملهای مربوط به نحوه حضور پرسنل در ادارات مورد توجه قرار گرفت و برنامهریزی برای حضور ۳۰ درصدی نیروها انجام شد. همچنین برنامهریزی برای پرسنل که امکان دورکاری داشتند نیز انجام و این ظرفیت ۳۰ درصدی در ادارهکل بهطور کامل محقق شد.
وی ادامه داد: تلاش شد حضور بانوان شاغل در اداره به حداقل برسد. با وجود این، تمامی امور مالی و خدمات مرتبط با اربابرجوع و پیمانکاران در پایان سال انجام شد. همچنین از ابتدای سال، همکاران مجموعه راه و شهرسازی بلافاصله فعالیت خود را شروع کردند.
عمادی با اشاره به پیگیری موضوع انتخاب پیمانکاران و کارهای سامانهای که گاها با مشکل مواجه میشد، گفت: از روز نهم اسفند تاکنون چندین پروژه به مرحله ابلاغ پیمانکار رسیده است و وضعیت پروژهها فعال شد. ما در مجموعه راه و شهرسازی استان در کنار مردم و نیروهای مسلح، سعی کردیم تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: هر یک از پرسنل در مواقعی که حجم کار بیش از ظرفیت ۳۰ درصد شده، نیازمند این بود تا کار اضافهای انجام دهند که همکاران با شوق و اختیار کارها را انجام دادند. در شرایط جنگ تحمیلی، فعالیتهای حوزه وزارت راه و شهرسازی و نیز اقدامات مجموعه بنادر در زمینه ترخیص کالاها با روند خیلی خوبی انجام شده است.
عمادی افزود: در بخش راهداری، در حمل بار و کالا و در حمل مسافر، هیچ مسالهای نداشتیم و همه امور به شکل مطلوب انجام شد. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد تأکید مقام عالی وزارت و معاونان، بحث ارزیابی خسارتها در سطح استان است. مجموعه بنیاد مسکن در همه شهرستانها فعال بوده و گزارشهایی که واصل میشوند، مورد بازدید قرار میگیرند. تعمیر واحدهایی که خسارت جزئی داشتهاند نیز با همکاری مجموعه وزارت راه، مجموعه عمرانی استان و شهرداریها در حال انجام است.
وی اظهار کرد: ارزیابی خسارتهای شهر اهواز بهتازگی به شهرداری محول شده و جلسات مربوطه نیز به نحو مطلوبی در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.