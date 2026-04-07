مشارکت مدیران استانی بانک کشاورزی در پویش «غرس نهال امید»
در اقتدا به توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب و در گرامیداشت مقام شامخ شهدا به ویژه نونهالان معصوم مدرسه شجره طیبه، مدیران استانی بانک کشاورزی نیز در اقدامی هماهنگ با مدیرعامل این بانک، به پویش «غرس نهال امید» پیوستند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، مدیران شعب این بانک در استان های کشور با مشارکت در آیین غرس نهال مثمر، تعرض شرورانه دشمن آمریکایی – صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب و منازل مسکونی هموطنان و شهادت معصومانه نونهالان سرزمینمان را محکوم کردند.
مدیران شعب بانک کشاورزی در استان های کشور، آیین غرس نهال مثمر را با اقتدا به توصیه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و به نیت پاسداشت خون پاک شهدای وطن، خصوصا شهدای جنگ تحمیلی سوم و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و نمادی از استقامت و همت ملت ایران در راه آبادانی این مرز و بوم اجرا کردند.